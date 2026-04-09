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France Trautmann scelle une alliance inédite avec la droite à la tête de la métropole de Strasbourg

ATS

9.4.2026 - 16:36

La nouvelle maire socialiste de Strasbourg Catherine Trautmann a annoncé jeudi qu'elle avait conclu un accord avec des élus de droite pour diriger la métropole.

La nouvelle maire socialiste de Strasbourg Catherine Trautmann a annoncé jeudi qu'elle avait conclu un accord avec des élus de droite pour diriger la métropole.
La nouvelle maire socialiste de Strasbourg Catherine Trautmann a annoncé jeudi qu'elle avait conclu un accord avec des élus de droite pour diriger la métropole.
ATS

Keystone-SDA

09.04.2026, 16:36

«On a fait le choix ensemble de faire un accord qui nous donne ce confort d'une majorité solide», a déclaré Catherine Trautmann, aux côtés de deux élus Les Républicains (LR), Thibaud Philipps et Catherine Graef-Eckert, qui seront les premiers vice-présidents de la collectivité de 517'000 habitants.

Thibaud Philipps, qui est aussi maire d'Illkirch-Graffenstaden et vice-président de la région Grand Est, sera chargé de l'urbanisme, et Catherine Graef-Eckert, également maire de Lingolsheim et élue à la Collectivité européenne d'Alsace (le conseil départemental issu de la fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin), s'occupera du rayonnement international et du plan de circulation.

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Catherine Trautmann, qui n'a pas confirmé clairement son intention de cumuler mairie et présidence de la métropole, a dit souhaiter se charger personnellement des transports publics. Les trois élus se connaissent pour avoir ferraillé ensemble contre la précédente majorité écologiste, mettant en échec son projet d'extension du tramway vers le nord de la métropole.

Démarche «transpartisane»

«Nous venons d'horizons différents, c'est peu de le dire», a reconnu Catherine Trautmann. «Nous avons des sensibilités différentes mais nous avons une habitude ancienne: travailler ensemble», a-t-elle déclaré, louant une démarche «transpartisane» visant à ce que «chaque commune soit associée» aux décisions prises.

Catherine Graef-Eckert a souligné «la volonté de dépolitiser les débats». L'élection formelle est prévue vendredi lors du premier conseil de l'Eurométropole de ce mandat.

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Si elle cumule mairie et présidence de la métropole, la socialiste de 75 ans renouera avec une pratique qui n'avait plus cours depuis son départ de l'hôtel de ville en 2001. Depuis cette date, mairie de Strasbourg et présidence de l'intercommunalité étaient occupées par deux personnes différentes – mais toujours alliées.

Composée de 33 communes, l'Eurométropole de Strasbourg a un budget de 1,33 milliard d'euros, soit plus du double de la ville de Strasbourg qui représente 56% de sa population.

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