Grèce Treize ans de prison contre les dirigeants de l’ancien parti néonazi Aube dorée

ATS

11.3.2026 - 15:48

Les dirigeants de l'ex-parti néonazi grec Aube dorée ont été condamnés mercredi à 13 ans de prison par une cour d'appel d'Athènes pour le meurtre d'un rappeur en 2013, selon l'agence de presse grecque ANA.

Le député d’Aube dorée Yiannis Lagos (archives).
Le député d’Aube dorée Yiannis Lagos (archives).
imago/Le Pictorium

Keystone-SDA

11.03.2026, 15:48

11.03.2026, 15:50

Mercredi dernier, la Cour avait reconnu coupable d'«appartenance et de direction d'une organisation criminelle» notamment le fondateur et ancien chef d'Aube dorée Nikos Michaloliakos, et un ancien député européen, Yiannis Lagos.

