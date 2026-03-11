Les dirigeants de l'ex-parti néonazi grec Aube dorée ont été condamnés mercredi à 13 ans de prison par une cour d'appel d'Athènes pour le meurtre d'un rappeur en 2013, selon l'agence de presse grecque ANA.

Le député d’Aube dorée Yiannis Lagos (archives). imago/Le Pictorium

Keystone-SDA ATS

Mercredi dernier, la Cour avait reconnu coupable d'«appartenance et de direction d'une organisation criminelle» notamment le fondateur et ancien chef d'Aube dorée Nikos Michaloliakos, et un ancien député européen, Yiannis Lagos.