Trois Américains, dont deux soldats, tués en Syrie par un «tireur de l'EI»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Près de Palmyre Trois Américains, dont deux soldats, tués en Syrie par un «tireur de l'EI»

Basile Mermoud

13.12.2025

Deux soldats et un civil américains, membres d'une délégation commune, ont été tués samedi en Syrie à la suite d'une «embuscade par un tireur isolé» de l'organisation Etat islamique, a annoncé Washington.

Un convoi de l’armée américaine en Syrie, en février 2025 (photo d’illustration).
Un convoi de l’armée américaine en Syrie, en février 2025 (photo d’illustration).
IMAGO/Le Pictorium

Agence France-Presse

13.12.2025, 18:57

13.12.2025, 18:58

Trois autres soldats américains ont été blessés dans cette attaque, a déclaré dans un communiqué le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), annonçant en outre que le tireur avait été tué. Le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a précisé sur X que le civil tué était un interprète américain.

Selon l'agence officielle syrienne Sana, les tirs ont visé la délégation lors d'une visite dans la région désertique de Palmyre en Syrie. Le contingent américain était à Palmyre, a confirmé Sean Parnell, pour une «mission de soutien aux opérations en cours contre l'EI/de contre-terrorisme dans la région».

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a qualifié l'auteur de l'attaque de «sauvage» et a lancé un avertissement: «Si vous ciblez des Américains - n'importe où dans le monde - vous passerez le reste de votre vie brève et stressante en sachant que les Etats-Unis vous chasseront, vous trouveront, et vous tueront sans merci».

«Pris par surprise». «Tout est fini» : comment l'Iran a abandonné Bachar al-Assad

«Pris par surprise»«Tout est fini» : comment l'Iran a abandonné Bachar al-Assad

L'identité des soldats tués ainsi que celles des unités auxquelles ils appartenaient ne seront pas révélées avant 24 heures, le temps d'informer leurs proches, a déclaré Sean Parnell.

«L'attaque fait actuellement l'objet d'une enquête», a-t-il ajouté. C'est la première fois qu'un tel événement est rapporté en Syrie depuis la prise du pouvoir, il y a un an, d'une coalition islamiste qui a effectué un rapprochement avec les Etats-Unis.

Evacuations

Selon Sana, «deux membres des forces de sécurité syriennes» ont été également blessés dans ces tirs ayant visé une «délégation commune». Un responsable militaire syrien qui a requis l'anonymat a indiqué que les tirs avaient éclaté alors que des officiers syriens et américains étaient réunis dans une permanence de la sécurité syrienne à Palmyre.

Un témoin dans la ville, qui a également requis l'anonymat, a déclaré avoir entendu des coups de feu provenant de l'intérieur de la base. L'agence Sana a indiqué que des hélicoptères avaient évacué les blessés vers la base d'Al-Tanf, dans le sud du pays, où sont déployées des troupes américaines.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), basé au Royaume-Uni mais qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays, la visite de la délégation américaine à Palmyre «s'inscrit dans le cadre d'une stratégie des Etats-Unis visant à élargir leur présence en Syrie», et notamment dans les zones désertiques.

Au Mexique. L'Iran accusé d'avoir voulu tuer l'ambassadrice d'Israël

Au MexiqueL'Iran accusé d'avoir voulu tuer l'ambassadrice d'Israël

Le groupe jihadiste Etat islamique avait contrôlé la région de Palmyre avant d'être défait en Syrie par une coalition internationale en 2019. Malgré sa défaite, ses combattants repliés dans le vaste désert syrien continuent épisodiquement de mener des attaques.

Lors de la visite du président intérimaire syrien Ahmad al-Chareh à Washington le mois dernier, Damas avait rejoint la coalition internationale antijihadiste menée par les Etats-Unis. Les forces américaines en Syrie sont notamment déployées dans les zones sous contrôle kurde dans le nord, ainsi que dans la base d'Al-Tanf, près de la frontière jordanienne.

Les plus lus

Allemagne : un homme de 20 ans attaque une mère et ses enfants au couteau
Trois Américains, dont deux soldats, tués en Syrie par un «tireur de l'EI»
Un influenceur américain fait l'éloge d'une station-service suisse et il n'est pas le seul
Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
«Redoutable» et indispensable : Zakaria remet Monaco à flot
Fin du trafic sur la ligne historique Orbe–Chavornay