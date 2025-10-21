Trois ans de Meloni: les dessous de l'embellie économique italienne

Trois ans de gouvernement Meloni en Italie ont aidé à stabiliser la troisième économie européenne, sans pour autant assurer son avenir.

Arrivée au pouvoir en octobre 2022 à la tête d'une alliance entre la droite et l'extrême droite, Giorgia Meloni a adopté une politique économique pragmatique, en ligne avec ses homologues conservateurs en Europe, pour redresser les comptes après un dérapage pendant l'épidémie de Covid. Keystone

Le chômage a fortement baissé (de 7,8% en octobre 2022 à 6% au mois d'août 2025) et le gouvernement compte faire passer le déficit public sous les 3% cette année, atteignant les objectifs fixés par la Commission européenne.

Près de quinze ans après la crise de la dette italienne de l'été 2011, l'Italie a ainsi regagné la confiance des marchés et a même commencé à emprunter pour moins cher que la France, engluée dans une crise politique.

Pragmatique

Arrivée au pouvoir en octobre 2022 à la tête d'une alliance entre la droite et l'extrême droite, Giorgia Meloni a pourtant adopté une politique économique pragmatique, en ligne avec ses homologues conservateurs en Europe, pour redresser les comptes après un dérapage pendant l'épidémie de Covid.

Aux manettes: le ministre Giancarlo Giorgetti, en charge du développement économique dans le précédent gouvernement de l'économiste Mario Draghi, dont il a poursuivi certaines politiques.

M. Giorgetti a coupé dans la dépense publique en freinant les investissements dans le système de santé et la culture, supprimant le «super bonus» pour la rénovation énergétique des bâtiments, ainsi que le revenu de citoyenneté, une aide aux plus pauvres qui était perçue par 2,5 millions de personnes.

L'Etat italien a également cédé des parts dans la compagnie aérienne ITA, la banque Monte dei Paschi ou l'énergéticien Eni.

Le gouvernement Meloni «a été plus royaliste que le roi, même plus royaliste que la France», dont les comptes sont très déséquilibrés, a commenté l'économiste Francesco Saraceno, professeur à Sciences-Po Paris et à l'université Luiss de Rome. «L'objectif numéro un était d'essayer de débloquer les fonds (européens)».

La politique de Mme Meloni bénéficie en effet largement des fonds du plan de relance européen, avec 140 milliards de prêts et subventions reçus jusqu'ici, et encore 54 milliards en jeu d'ici août 2026.

Parallèlement, le gouvernement a mis en place certaines des mesures sociales sur lesquelles il s'est fait élire, notamment en baissant les taux d'imposition des classes moyennes et des petits entrepreneurs.

Les entreprises applaudissent: 80% des dirigeants présents en septembre au Forum de Cernobbio, le Davos italien, ont dit approuver la politique de Giorgia Meloni.

«Les résultats sont là, même dans un contexte objectivement très difficile (...) Nous sommes considérés et respectés sur la scène mondiale», s'est félicitée la présidente du Conseil devant ses militants à Florence le 10 octobre. «On a réglé tous les problèmes? Bien sûr que non», a-t-elle poursuivi.

«Neuf sur dix!», salue dans une rue romaine Salvatore, 93 ans. «Ils ont augmenté ma pension d'une centaine d'euros».

Inflation

Une forte inflation empêche cependant de nombreux Italiens de profiter de cette embellie: les salaires stagnent, et de Turin à Palerme on n'a pas retrouvé son pouvoir d'achat d'avant l'épidémie de Covid.

Surtout, une croissance anémique (+0,5% prévu cette année) n'augure pas de jours meilleurs. Le pays est freiné par sa faible productivité, des exportations en baisse, et une population vieillissante.

L'Italie reste également bien plus endettée que d'autres pays européens comme la France, à 135% du produit intérieur brut (PIB) contre 114% pour sa voisine.

Les jeunes ne s'y trompent pas et quittent le pays en masse (156'000 émigrés au total en 2024 âgés en moyenne de 33 ans, selon l'Institut des statistiques).

Pour le Fonds monétaire international, «un ensemble de réformes augmentant la participation des femmes au marché du travail (avec de meilleurs structures de garde d'enfants par exemple), améliorant les compétences et augmentant la productivité pourrait augmenter la croissance annuelle», a indiqué son chef de mission en Italie, Lone Christiansen, dans une note en septembre.

«Je n'ai pas vu grand changement en trois ans», souffle Alberto Rossi, chauffeur privé de 64 ans habitant Bergame (nord), dans sa voiture, citant la natalité et la santé publique.