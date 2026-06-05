  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pays-Bas Trois hommes condamnés à près de quatre ans de prison pour le vol d'un casque antique en or

Angelica Zermatten

5.6.2026

Un tribunal néerlandais a condamné à près de quatre ans de prison vendredi trois hommes pour leur participation à un vol spectaculaire d'un casque en or vieux de 2500 ans.

Le casque de Coțofenești (au centre) est considéré comme un trésor national en Roumanie, qui avait prêté l'objet.
Le casque de Coțofenești (au centre) est considéré comme un trésor national en Roumanie, qui avait prêté l'objet.
IMAGO/ANP

Agence France-Presse

05.06.2026, 14:51

La cour a reconnu coupable le trio, les condamnant à une peine de 47 mois, pour avoir volé le casque de Coțofenești, considéré comme un trésor national en Roumanie, qui avait prêté l'objet, ainsi que trois bracelets en or datant du Ve siècle avant notre ère.

«Compte tenu de la nature et de la gravité des faits, seule une peine d'emprisonnement sévère peut être prononcée», a déclaré le tribunal dans un communiqué de presse.

L'affaire avait créé de sérieuses tensions entre les Pays-Bas et la Roumanie, qui avait prêté ces objets, habituellement exposés au musée de Bucarest. La localisation du butin était encore un mystère jusqu'au mois d'avril, quand les autorités néerlandaises ont révélé avoir enfin mis la main sur le casque et deux des bracelets lors d'une conférence de presse au musée.

Les objets avaient été volés en janvier 2025, lorsqu'un groupe de cambrioleurs avait utilisé des explosifs pour s'introduire dans le musée de Drenthe (Nord) et avait brisé les vitrines à l'intérieur pour s'emparer des biens.

Les plus lus

Nouvelles charges à l'encontre de Jessica Moretti
Un avion de Swiss obligé de tourner pendant des heures au-dessus de la mer
Surprise à New York : Madonna surgit à Times Square pour donner un concert en pleine rue
Laissé pour mort sur l'Everest, il est retrouvé vivant six jours plus tard
«Ce Roland-Garros est bizarre, mais excitant»
L’autoroute de contournement de Genève partiellement fermée pendant trois jours