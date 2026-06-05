Un tribunal néerlandais a condamné à près de quatre ans de prison vendredi trois hommes pour leur participation à un vol spectaculaire d'un casque en or vieux de 2500 ans.

Le casque de Coțofenești (au centre) est considéré comme un trésor national en Roumanie, qui avait prêté l'objet. IMAGO/ANP

Agence France-Presse Angelica Zermatten

La cour a reconnu coupable le trio, les condamnant à une peine de 47 mois, pour avoir volé le casque de Coțofenești, considéré comme un trésor national en Roumanie, qui avait prêté l'objet, ainsi que trois bracelets en or datant du Ve siècle avant notre ère.

«Compte tenu de la nature et de la gravité des faits, seule une peine d'emprisonnement sévère peut être prononcée», a déclaré le tribunal dans un communiqué de presse.

L'affaire avait créé de sérieuses tensions entre les Pays-Bas et la Roumanie, qui avait prêté ces objets, habituellement exposés au musée de Bucarest. La localisation du butin était encore un mystère jusqu'au mois d'avril, quand les autorités néerlandaises ont révélé avoir enfin mis la main sur le casque et deux des bracelets lors d'une conférence de presse au musée.

Les objets avaient été volés en janvier 2025, lorsqu'un groupe de cambrioleurs avait utilisé des explosifs pour s'introduire dans le musée de Drenthe (Nord) et avait brisé les vitrines à l'intérieur pour s'emparer des biens.