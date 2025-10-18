Trois personnes ont été tuées et cinq blessées dans une explosion dans une usine de produits chimiques en Bachkirie dans l'Oural, dont les causes n'ont pas été révélées à ce stade, ont annoncé samedi les autorités.

Cette explosion a eu lieu sur le territoire de l'usine «Avangard» dans la ville de Sterlitamak, une entreprise qui fabrique des composants chimiques (photo d’illustration). IMAGO/Pond5 Images

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Une explosion assez violente a détruit l'un des bâtiments (...) Malheureusement, trois personnes ont perdu la vie, toutes des femmes», a indiqué sur Telegram le gouverneur régional, Rady Khakibov. Selon lui, cinq personnes ont également été hospitalisées, dont deux sont «dans un état assez grave» après cet incident qui s'est produit la veille au soir.

«Il y a eu une explosion, dont les causes sont actuellement examinées par les experts», a-t-il encore indiqué, sans préciser à ce stade si elle est due à un accident ou à un possible sabotage.

Cette explosion a eu lieu sur le territoire de l'usine «Avangard» dans la ville de Sterlitamak, une entreprise qui fabrique des composants chimiques. M. Khakibov a précisé que cette société «manipule des substances explosives» et «remplit une mission publique importante» dans le contexte de la guerre en Ukraine lancée en 2022.

Selon des médias russes, l'usine «Avangard» fait partie du groupe public Rostec et participe à la fabrication d'armes et de munitions, ainsi qu'à la mise au rebut de matériel militaire.