Trois morts dans une attaque «délibérée» contre le métro de Taipei

Au moins trois personnes ont été tuées et cinq blessées dans des attaques, notamment au couteau, vendredi dans le métro de Taipei, a déclaré à l'AFP le responsable des pompiers de la capitale taïwanaise, précisant que le suspect, un homme de 27 ans, était également mort.

Agence France-Presse Basile Mermoud

On ignorait pour le moment le mobile de cette tuerie dans deux stations, celles de la Gare centrale et de Zhongshan, a quant à lui souligné devant les journalistes le Premier ministre Cho Jung-tai, parlant toutefois d'actes «délibérés».

Leur auteur portait un masque et a lancé «cinq ou six cocktails Molotov ou grenades fumigènes» dans la station Gare centrale, la principale du métro de Taipei, a-t-il expliqué.

Le maire de la capitale taïwanaise Chiang Wan-an a de son côté dit à la presse que le suspect, recherché en raison de son refus d'effectuer son service militaire, s'était apparemment «suicidé en sautant d'un immeuble pour échapper à son arrestation».

Les autorités ont procédé à un redoublement des mesures de sécurité dans l'ensemble de Taïwan à la suite de ce drame. IMAGO/Anadolu Agency

Masque à gaz et gilet pare-balles

L'une des victimes a perdu la vie en tentant d'empêcher l'attaque à la station Gare centrale, a-t-il révélé. Un témoin de la tragédie survenue dans cette même station de métro a raconté à la chaîne de télévision locale EBC News avoir vu un homme «se précipiter vers l'assaillant et tenter de le maîtriser».

Le suspect «portait un masque à gaz et un gilet pare-balles», a-t-il poursuivi. «Au début, j'ai cru à un exercice, puis j'ai vu quelqu'un brandir un couteau et lancer des grenades fumigènes», a encore dit cette personne qui a requis l'anonymat. «Quelqu’un est sorti en courant, portant un masque à gaz, et a commencé à lancer des bonbonnes qui libéraient du gaz», a renchéri un deuxième témoin qui n'a pas non plus voulu donner son nom.

«J’ai pris mes jambes à mon cou. Il continuait à les lancer derrière moi. Je ne les ai pas comptées mais cela faisait un bruit constant», a-t-il dit à EBC News. «Je n’ai pas entendu d’explosions mais une grande quantité de gaz s’échappait en permanence», a-t-il conclu.

Les autorités ont procédé à un redoublement des mesures de sécurité dans l'ensemble de Taïwan à la suite de ce drame. «Actuellement, tous les sites importants, notamment les gares, les autoroutes, les stations de métro et les aéroports, sont en état d'alerte renforcé», a insisté le chef du gouvernement.

Un drame exceptionnel

Des images diffusées par l'agence de presse taïwanaise CNA montrent une bonbonne de gaz sur le sol à la station Gare centrale, tandis que des policiers examinent les lieux. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir un épais nuage de fumée blanche recouvrant une zone souterraine du métro.

Le président Lai Ching-te a promis que les autorités clarifieraient «rapidement les détails de cette affaire». «Il n'y aura aucune indulgence et nous mettrons tout en œuvre pour garantir la sécurité de nos concitoyens», a-t-il martelé.

Les crimes violents sont rares à Taïwan. En 2014, un homme avait cependant semé la terreur en tuant quatre personnes à l'arme blanche, là aussi dans le métro de Taipei. Il a été exécuté pour ces meurtres en 2016.