Trois soldats américains ont été tués dans le cadre de l'opération contre l'Iran, a annoncé dimanche le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), les premières victimes américaines connues. Cinq autres ont été grièvement blessés.

Une fresque anti-américaine, dans le centre-ville de Téhéran. AFP

Keystone-SDA ATS

Aucun détail sur la localisation ou l'identité des soldats n'a été révélé par le Centcom dans son communiqué sur X.