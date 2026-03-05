Trop dure, trop voyante, Kristi Noem tombe en disgrâce

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Virée par Trump Trop dure, trop voyante, Kristi Noem tombe en disgrâce

Valérie Passello

5.3.2026

Kristi Noem incarnait jusqu'à la caricature l'inflexibilité de l'administration Trump face à l'immigration clandestine. Mais ses méthodes musclées et son goût immodéré de la publicité ont précipité sa chute.

(FILES) La secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, témoigne lors d'une audience de la commission judiciaire du Sénat sur la surveillance du département de la Sécurité intérieure, au Capitole à Washington, DC, le 3 mars 2026. 
(FILES) La secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, témoigne lors d'une audience de la commission judiciaire du Sénat sur la surveillance du département de la Sécurité intérieure, au Capitole à Washington, DC, le 3 mars 2026. 
AFP

Agence France-Presse

05.03.2026, 21:00

05.03.2026, 21:12

Posant sans complexe devant des détenus entassés dans une tristement célèbre mégaprison salvadorienne, Kristi Noem incarnait jusqu'à la caricature l'inflexibilité de l'administration Trump face à l'immigration clandestine.

Mais les méthodes musclées de la ministre de la Sécurité intérieure et son goût immodéré de la publicité ont précipité la disgrâce de l'ancienne gouverneure du Dakota du Sud (nord), âgée de 54 ans, dont le président Donald Trump a annoncé jeudi le remplacement.

La ministre, qui se voit confier une mission «d'émissaire spéciale» pour l'Amérique latine, sera remplacée à compter du 31 mars par le sénateur républicain Markwayne Mullin, a précisé Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Après la mort en janvier d'un second citoyen américain tué par un policier fédéral à Minneapolis, Donald Trump avait dépêché sur place son responsable de la politique d'expulsions d'immigrés, Tom Homan, un geste interprété comme un possible désaveu de la ministre.

Après la mort de l'infirmier Alex Pretti, tué le 24 janvier par un agent de la police aux frontières, Kristi Noem avait aussitôt plaidé la légitime défense pour l'auteur des tirs.

Comme elle l'avait déjà fait dès l'annonce de la mort de Renee Good, tuée par balle le 7 janvier à Minneapolis par un agent de la police de l'immigration (ICE), une thèse rapidement battue en brèche par l'analyse des vidéos des tirs mortels.

A la suite du décès de Renee Good, une élue démocrate à la Chambre des représentants a déposé une motion en destitution de la ministre, qui avait recueilli 120 coparrainages de ses collègues, soit plus de la moitié des démocrates à la Chambre.

Pub à 220 millions

Selon la presse, Donald Trump, qui salue les «nombreux et spectaculaires résultats (en particulier sur les frontières)» obtenus par Kristi Noem, aurait pris sa décision après des auditions parlementaires tendues de la ministre, ses premières depuis la mort en janvier à Minneapolis de deux manifestants contre la police de l'immigration (ICE).

Il a été particulièrement ulcéré que Mme Noem ait assuré devant une commission du Sénat puis de la Chambre des représentants avoir obtenu son aval pour une campagne publicitaire de 220 millions de dollars visant à inciter les immigrés à rentrer d'eux-mêmes dans leur pays sans attendre d'être expulsés, expliquent plusieurs médias. Elle apparaissait personnellement dans cette campagne, y compris à cheval devant le mythique mont Rushmore, dans l'Etat du Dakota du Sud, dont elle est originaire.

«Nous vous traquerons»

En novembre, sommée par un juge fédéral de s'expliquer sur sa décision de passer outre son ordre de suspendre des expulsions vers le Salvador en vertu d'une loi d'exception de 1798 sur les «ennemis étrangers», l'administration Trump a reconnu que cette décision avait été prise par Kristi Noem elle-même.

La ministre s'était même rendue en mars 2025 dans cette mégaprison, le Cecot, peu après ces expulsions, posant pour les caméras lors de sa visite.

«Le président Trump et moi-même avons un message clair pour les immigrés illégaux criminels : PARTEZ MAINTENANT. Si vous ne partez pas, nous vous traquerons, nous vous arrêterons et vous pourriez échouer dans cette prison salvadorienne», avait-elle écrit dans une publication sur ses réseaux sociaux accompagnée de photos de l'établissement pénitentiaire.

Pilier Maga

Cette mère de trois enfants qui a grandi dans un ranch est considérée comme un pilier de la famille «Make America Great Again» (Maga), qui rassemble les plus fervents trumpistes au sein du Parti républicain.

Elle défend des positions ultraconservatrices sur tous les sujets clivants, de l'avortement à l'immigration, en passant par les armes à feu, avec lesquelles elle se met volontiers en scène.

Un temps pressentie comme possible colistière de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2024, Kristi Noem avait vu fondre ses ambitions à cause de la polémique soulevée par une révélation contenue dans ses mémoires sur le point de paraître.

Elle y racontait avoir été contrainte d'abattre par balle sa jeune chienne, baptisée «Cricket», âgée d'un an et deux mois environ, en raison de son caractère «indomptable» et indiscipliné, provoquant un tollé dans une société américaine très attachée aux animaux de compagnie.

Kristi Noem expliquait vouloir ainsi montrer qu'elle était prête, en politique comme dans sa vie personnelle, à faire le nécessaire, même si c'est «moche» et «difficile».

En mai, la ministre avait été tournée en ridicule après une audition au Sénat où elle avait confondu le principe d'«habeas corpus», garantissant les droits fondamentaux aux Etats-Unis, et le pouvoir qu'aurait selon elle le président d'expulser des immigrés à sa guise.

sst/ev

Les plus lus

Trop dure, trop voyante, Kristi Noem tombe en disgrâce
1000 frs pour revenir sain et sauf: tout savoir sur le vol spécial de Swiss
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse
Thoune rate le onze à la suite sur le gong, mais est proche du graal
L'Iran coupe internet: impossible de s'informer en pleine guerre
Des Etats américains attaquent les nouveaux droits de douane