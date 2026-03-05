Trop dure, trop voyante, Kristi Noem tombe en disgrâce

Kristi Noem incarnait jusqu'à la caricature l'inflexibilité de l'administration Trump face à l'immigration clandestine. Mais ses méthodes musclées et son goût immodéré de la publicité ont précipité sa chute.

Posant sans complexe devant des détenus entassés dans une tristement célèbre mégaprison salvadorienne, Kristi Noem incarnait jusqu'à la caricature l'inflexibilité de l'administration Trump face à l'immigration clandestine.

Mais les méthodes musclées de la ministre de la Sécurité intérieure et son goût immodéré de la publicité ont précipité la disgrâce de l'ancienne gouverneure du Dakota du Sud (nord), âgée de 54 ans, dont le président Donald Trump a annoncé jeudi le remplacement.

La ministre, qui se voit confier une mission «d'émissaire spéciale» pour l'Amérique latine, sera remplacée à compter du 31 mars par le sénateur républicain Markwayne Mullin, a précisé Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Après la mort en janvier d'un second citoyen américain tué par un policier fédéral à Minneapolis, Donald Trump avait dépêché sur place son responsable de la politique d'expulsions d'immigrés, Tom Homan, un geste interprété comme un possible désaveu de la ministre.

Après la mort de l'infirmier Alex Pretti, tué le 24 janvier par un agent de la police aux frontières, Kristi Noem avait aussitôt plaidé la légitime défense pour l'auteur des tirs.

Comme elle l'avait déjà fait dès l'annonce de la mort de Renee Good, tuée par balle le 7 janvier à Minneapolis par un agent de la police de l'immigration (ICE), une thèse rapidement battue en brèche par l'analyse des vidéos des tirs mortels.

A la suite du décès de Renee Good, une élue démocrate à la Chambre des représentants a déposé une motion en destitution de la ministre, qui avait recueilli 120 coparrainages de ses collègues, soit plus de la moitié des démocrates à la Chambre.

Pub à 220 millions

Selon la presse, Donald Trump, qui salue les «nombreux et spectaculaires résultats (en particulier sur les frontières)» obtenus par Kristi Noem, aurait pris sa décision après des auditions parlementaires tendues de la ministre, ses premières depuis la mort en janvier à Minneapolis de deux manifestants contre la police de l'immigration (ICE).

Il a été particulièrement ulcéré que Mme Noem ait assuré devant une commission du Sénat puis de la Chambre des représentants avoir obtenu son aval pour une campagne publicitaire de 220 millions de dollars visant à inciter les immigrés à rentrer d'eux-mêmes dans leur pays sans attendre d'être expulsés, expliquent plusieurs médias. Elle apparaissait personnellement dans cette campagne, y compris à cheval devant le mythique mont Rushmore, dans l'Etat du Dakota du Sud, dont elle est originaire.

«Nous vous traquerons»

En novembre, sommée par un juge fédéral de s'expliquer sur sa décision de passer outre son ordre de suspendre des expulsions vers le Salvador en vertu d'une loi d'exception de 1798 sur les «ennemis étrangers», l'administration Trump a reconnu que cette décision avait été prise par Kristi Noem elle-même.

La ministre s'était même rendue en mars 2025 dans cette mégaprison, le Cecot, peu après ces expulsions, posant pour les caméras lors de sa visite.

«Le président Trump et moi-même avons un message clair pour les immigrés illégaux criminels : PARTEZ MAINTENANT. Si vous ne partez pas, nous vous traquerons, nous vous arrêterons et vous pourriez échouer dans cette prison salvadorienne», avait-elle écrit dans une publication sur ses réseaux sociaux accompagnée de photos de l'établissement pénitentiaire.

Pilier Maga

Cette mère de trois enfants qui a grandi dans un ranch est considérée comme un pilier de la famille «Make America Great Again» (Maga), qui rassemble les plus fervents trumpistes au sein du Parti républicain.

Elle défend des positions ultraconservatrices sur tous les sujets clivants, de l'avortement à l'immigration, en passant par les armes à feu, avec lesquelles elle se met volontiers en scène.

Un temps pressentie comme possible colistière de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2024, Kristi Noem avait vu fondre ses ambitions à cause de la polémique soulevée par une révélation contenue dans ses mémoires sur le point de paraître.

Elle y racontait avoir été contrainte d'abattre par balle sa jeune chienne, baptisée «Cricket», âgée d'un an et deux mois environ, en raison de son caractère «indomptable» et indiscipliné, provoquant un tollé dans une société américaine très attachée aux animaux de compagnie.

Kristi Noem expliquait vouloir ainsi montrer qu'elle était prête, en politique comme dans sa vie personnelle, à faire le nécessaire, même si c'est «moche» et «difficile».

En mai, la ministre avait été tournée en ridicule après une audition au Sénat où elle avait confondu le principe d'«habeas corpus», garantissant les droits fondamentaux aux Etats-Unis, et le pouvoir qu'aurait selon elle le président d'expulser des immigrés à sa guise.

