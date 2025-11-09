Une famille "fuit" le Texas pour la Russie et le père se retrouve rapidement au front

Une famille chrétienne conservatrice quitte le Texas pour la Russie, car les Etats-Unis sont trop "woke" pour elle. Ils racontent leur nouvelle vie dans le "village américain" d'Istra à l'aide de vidéos. Mais le père, Derek Huffman, s'engage dans l'armée et se retrouve sur le front en Ukraine.

Enthousiasmée par sa nouvelle patrie russe : la famille Huffman à Moscou. X/@HuffmanTime

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi La famille Huffman a émigré en mars du Texas vers la Russie parce que leur ancienne patrie était trop woke et qu'ils se sentaient - entre autres - menacés par la communauté LGBTQ+.

La famille s'installe dans un "village américain" à Istra, non loin de Moscou, et suscite un grand engouement de la part de la presse russe.

Les chrétiens convaincus documentent leur nouvelle vie sur YouTube.

Derek, le père de famille, se retrouve à l'armée : au lieu de travailler dans une équipe de réparation, il est envoyé au front.

Derek survit et devient citoyen russe en novembre, mais il doit bientôt repartir à la guerre. Montre plus

Une famille - les parents et trois enfants - quitte le Texas en mars pour s'installer près de Moscou. En mai, le père s'engage dans l'armée russe. Celle-ci l'envoie rapidement sur le front en Ukraine. Il survit - et est désormais citoyen russe. Mais reprenons les choses dans l'ordre.

Qu'est-ce qui pousse ce quintette d'Américains vers l'Europe de l'Est ? Le désir de Derek Huffman de partir a commencé "il y a quelques années déjà", explique-t-il dans une vidéo YouTube le 9 mars. Une des raisons serait "l'endoctrinement des enfants LGBTQ".

"De nos jours, on ne peut même pas allumer la télévision sans que les dessins animés pour enfants ne parlent de sexe et de genre", estime le père de famille. Il qualifie les personnes trans de "malades mentales". Comme ils sont blancs, ils ont moins de chances dans leur ancienne patrie. Et la nourriture serait également malsaine.

Derek Huffman raconte à quel point les Etats-Unis lui déplaisent. YouTube/Huffman Time

Il y a deux ans, il a donc retiré ses enfants de l'école et fait l'école à la maison. Avec sa femme DeAnna, Derek a trois fils adultes âgés de 19 à 21 ans et trois filles âgées de 10 à 12 ans. La criminalité, même à Houston, dans le Texas républicain, l'a inquiété, dit-il.

"J'aime l'idée qu'il faut s'adapter".

Finalement, il a entendu parler de ce "village américain en Russie" où vivaient des "chrétiens anglophones". Tout cela est un projet initié par Tim Kirby : Cet Américain de 46 ans a lui-même émigré en Russie où il travaille pour la propagande de Vladimir Poutine. Depuis 2018, il est également russe.

En octobre 2023, il a visité le pays - et en est tombé amoureux. Et maintenant, il vit dans sa nouvelle maison, raconte Derek Huffman début mars. Ses fils adultes sont restés aux États-Unis. Les trois filles se partagent la grande chambre à coucher, les parents occupent la deuxième. Il y a une salle de bain, ils veulent encore agrandir.

Voilà à quoi ressemble la maison d'Istra :

Derek Huffman se dit toutefois très heureux. Aux Etats-Unis, beaucoup de gens vivent dans leur "bulle", tout au plus peut-on trouver des informations sur X. En Russie, ils peuvent désormais éduquer leurs filles comme ils le souhaitent. Tout est sûr, les rues sont propres et le gouvernement vous laisse en paix si vous vous comportez bien. "Les lois strictes, j'aime ça".

"J'aime le fait que l'on doive s'adapter", dit Derek. "Nous travaillons à nous assimiler". Mais ce n'est pas si simple : l'expatrié et sa famille sont les premiers Occidentaux à s'installer dans le "village américain" - et l'anglais n'est apparemment pas très répandu à Istra, qui se trouve à 40 kilomètres à l'ouest de Moscou. Et le russe n'est pas une langue facile, Derek le sait.

"L'Ukraine tire, tue et persécute".

Sur sa chaîne YouTube, la famille documente sa vie. DeAnna constate qu'il fait froid dans sa nouvelle patrie. Les parents expliquent à leurs filles ce qu'est le jour de la victoire de la Russie. La famille part à la découverte de la nature et visite le zoo de Moscou. Pour les médias russes, les immigrés américains sont une histoire bienvenue.

Demandes de séjour en provenance de "pays inamicaux" en 2024 selon les autorités russes Allemagne : 291 personnes

Lettonie ; 151 personnes

États-Unis : 127 personnes

France : 115 personnes

Italie : 105 personnes

Estonie : 72 personnes

Grande-Bretagne : 70 personnes

Corée du Sud : 67 personnes

Canada : 60 personnes

Lituanie : 51 personnes Montre plus

Et puis, le 26 mai, cette femme de 42 ans dit à la caméra, alors que deux de ses filles sont assises sur le canapé : "Hé, les filles ! Papa vient de m'envoyer une photo. Il a signé le contrat. C'est officiel. Il a signé son contrat avec l'armée. Commentaires ?" "Super, il me manque", dit l'une d'elles.

La raison : si Derek s'engage dans l'armée, la famille obtiendra la citoyenneté russe. L'école pour les filles, l'assurance maladie et le permis de travail en dépendent. "Un rôle important pour moi est le respect et le fait de gagner notre place ici en Russie", dit DeAnna.

Scène bizarre avec la mère et les filles : les enfants, le papa s'engage dans l'armée. YouTube/Huffman Time

Il croit en la "cause russe", dit Derek : "L'Ukraine tire, tue et persécute sa population russe autochtone, ses citoyens russophones". Il s'agit d'une "cause juste" : "Ils font ce qu'il faut. Le régime nazi en Ukraine doit être stoppé". Kiev exploite des laboratoires biologiques. Des investisseurs américains ont acheté des terres à grande échelle. Tout cela est corrompu.

"Jeté en pâture aux loups" : Derekt s'engage dans l'armée

Derek est désormais beaucoup moins présent sur la chaîne YouTube. En juin, il envoie un salut vidéo à sa famille pour la fête des pères. En juillet, les Huffman enregistrent une conversation téléphonique avec lui et la mettent en ligne avec des photos de la famille. L'intérêt des médias russes pour les Huffman ne faiblit pas.

DeAnna reconnaît qu'elle a fait une rechute - et que son alcoolisme menace de la rattraper. Elle avait espéré que son mari serait affecté à l'arrière, car il n'avait aucune expérience militaire. Il est néanmoins stationné sur le front.

Si l'on en croit le "Telegraph" britannique, DeAnna déclare dans une vidéo que l'on a assuré à son mari qu'il n'aurait pas à se battre. "Il a le sentiment d'être jeté en pâture aux loups et doit s'en remettre à sa foi, et c'est ce que nous faisons tous", a déclaré l'épouse. Le clip aurait ensuite été supprimé.

Nouveau look : l'une des filles fête son douzième anniversaire en octobre et peut se faire faire les ongles pendant que sa maman filme. YouTube/Huffman Time

Les médias du monde entier s 'intéressent désormais à cette affaire, y compris la publication "Meduza" de Riga, critique à l'égard de Poutine. Elle fait des recherches sur Derek : L'homme de 46 ans aurait fait une révélation financière en 2019 et aurait eu plusieurs fois maille à partir avec la loi.

"Je n'aime pas l'idée de prendre la vie".

"Meduza" cite également des extraits de la vidéo supprimée : "Ils lui ont dit qu'ils pouvaient le mettre dans un bataillon de réparation à cause de ses plus de dix ans comme soudeur [...], mais il ne semble pas que cela se produise", déclare DeAnna d'après cela. L'argent promis pour l'entrée dans l'armée n'a pas non plus été versé.

Derek lui-même se manifeste le 26 juillet par enregistrement audio. "Pour tous ceux qui disent que je suis chrétien et que je me suis quand même engagé dans l'armée pour pouvoir tuer des Ukrainiens : Je n'aime pas l'idée de prendre des vies. Mais je fais ce que je pense être juste".

Derek reste six mois dans l'armée avant de retourner dans sa famille en octobre. "Je suis heureux d'être encore en vie", dit-il. La famille peut enfin s'acheter une voiture, car des Russes ont fait des dons en leur faveur : Le bus ne traverse Istra que trois fois par semaine.

Dans une vidéo du 22 septembre, les filles racontent leur premier jour dans une école privée russe. Également présent : le chien de la famille, qui a émigré avec les Huffman. YouTube/Huffman Time

La vie en Russie est difficile : DeAnna fait chaque jour une heure et demie de route pour se rendre au travail - à l'aller et au retour. Depuis septembre, les filles fréquentent une école privée.

"Je ne comprends pas toute cette haine"

Derek récolte les fruits de son travail sanglant : il obtient sa citoyenneté russe et souligne qu'il est fier d'avoir servi dans l'armée de Poutine.

He's on the news ♥️ @DerekHuffmanRU

Derek Huffman Family man, Husband, father of 6 and now a Russian citizen. Proud, he joined the Russian army. pic.twitter.com/n9a9aPeYrV — The Huffman Family (@HuffmanTime) November 1, 2025

Et de continuer à servir : Il doit bientôt rejoindre son unité. Mais il est heureux, dit-il. Ses filles sont heureuses, en sécurité et se sont déjà fait beaucoup d'amis, assure le père de famille. L'éducation est meilleure en Russie, le niveau de vie est bien meilleur et tout est beaucoup moins cher.

"On a l'impression d'avoir trouvé notre place dans le monde", dit Derek. "Vous savez, je ne comprends pas toute cette haine. Si on n'est jamais venu ici, on ne connaît pas. C'est fou de voir comment les gens se retournent contre vous parce que vous croyez en quelque chose de différent".

Les Américains peuvent-ils vraiment trouver un nouveau bonheur en Russie ? C'est bien sûr possible - si Derek ne se fait pas tuer sur le front ou si l'une des filles développe un amour pour les femmes.