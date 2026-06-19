Trouver une imprimante à Versailles? Les coulisses surréalistes de l’accord de Trump

Depuis son annonce tonitruante il y a près d'une semaine par Donald Trump, le protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran donne lieu à des rebondissements abrupts et à une confusion qui persiste, voire s'épaissit.

Censée n’être qu’un dîner sobre organisé pour célébrer le 250e anniversaire des États-Unis, la soirée a finalement été marquée par la signature de l’accord (archives). AFP

Aurélia End (AFP) Basile Mermoud

Tout commence dimanche heure de Washington, lundi heure d'Islamabad, quand le médiateur pakistanais annonce qu'un compromis a été trouvé. Donald Trump confirme sur son réseau Truth Social: «L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais finalisé». «Que le pétrole coule à flots!», ajoute le président américain, dont les yeux sont rivés en permanence sur le prix du brut et les cours de Wall Street.

Beaucoup d'Iraniens n'apprennent, stupéfaits, la nouvelle qu'au réveil, eux qui s'étaient couchés avec la crainte d'une reprise des hostilités. L'Iran avait parlé la veille de frappes «imminentes» sur Israël, en représailles à un bombardement israélien sur la banlieue sud de Beyrouth, fief de son allié, le mouvement Hezbollah.

Très vite, une cérémonie est annoncée pour immortaliser le moment: le vice-président JD Vance fait savoir qu'il se rendra à Genève, pour une signature solennelle prévue le vendredi 19 juin. Côté iranien, le négociateur en chef, Mohammad Bagher Ghalibaf, prévoit d'y assister.

Solennelle, puisqu'il est également annoncé, de source américaine, que le «Memorandum of Understanding» a déjà été signé, mais «électroniquement», par le président américain, son vice-président, ainsi que M. Ghalibaf, selon Washington.

Calendrier court-circuité

De son contenu, rien ou pas grand-chose ne filtre. «Je ne vais pas seulement le publier, je vais sûrement donner une conférence de presse et vous le lire à la virgule près pour être sûr que la presse le couvre correctement», lance Donald Trump mardi à des journalistes interloqués.

Mercredi, c'est finalement un haut responsable américain qui communique les détails du protocole d'accord, depuis Washington, dans un échange téléphonique avec des reporters.

Exactement au même moment, en conclusion du sommet du G7 à Evian en France, le président américain donne une conférence de presse, savourant le soutien appuyé apporté par ses pairs à ce compromis. Il ajoute que le texte sera «bientôt» signé, parle de jeudi ou vendredi... avant que tout ne s'accélère.

«J’ai un bon accord avec l'Iran et d'ailleurs je vais le signer» Donald Trump Président des Etats-Unis

Dans la soirée, alors que l'Iran dit officiellement encore étudier le texte de l'accord et que la Suisse confirme la tenue de la cérémonie de signature le vendredi, M. Trump est accueilli par son homologue français Emmanuel Macron au château de Versailles.

L'Elysée évoque une rencontre «sobre» et «intime», en omettant de préciser qu'il y a du homard, de la truffe et du caviar au menu. Est-ce l'effet de cet accueil soigné? De ce cadre somptueux comme il les aime? Donald Trump, dans un petit discours, prend tout le monde de court.

«Il a dit: j'ai un bon accord avec l'Iran et d'ailleurs je vais le signer», rapporte le ministre de l'Economie français Roland Lescure dans une interview à la radio RTL, ajoutant que le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio quitte alors la table... pour partir en quête d'une imprimante.

Le secrétaire d'Etat en trouve une et quelques minutes plus tard, selon une vidéo diffusée par la Maison Blanche, le président américain, sur la nappe blanche, appose son nom avec son gros feutre noir de prédilection au bas d'un document, tandis que des bruits de vaisselle se font entendre.

Donald Trump prend congé d’Emmanuel et Brigitte Macron, à l’issue du dîner organisé au Château de Versailles, le 17 juin (archives). AFP

«Bravo!», lance ensuite Emmanuel Macron, au milieu des applaudissements des convives. Le président français dira ensuite que la décision du milliardaire de signer l'accord à Versailles s'était «faite de manière assez spontanée».

Le président iranien Massoud Pezeshkian fait de même dans la nuit, court-circuitant lui aussi le calendrier initialement prévu. Epilogue? Que nenni.

«Chien enragé»

Quid en effet de la période de négociations de 60 jours, censée s'ouvrir vendredi dans un luxueux hôtel perché au-dessus d'un lac suisse autour du vice-président américain?

JD Vance, envoyé devant la presse pour défendre cet accord très critiqué par les opposants de Donald Trump, est plus qu'évasif. Les discussions «techniques», qui portent sur des aspects aussi cruciaux que le programme nucléaire ou l'avenir du détroit d'Ormuz, pourraient commencer «ce week-end».

Quelques heures plus tard, alors qu'ils sont soit sur le tarmac de la base militaire d'Andrews, prêts à embarquer, soit à Zurich, prêts à prendre une navette pour le lieu des discussions, les journalistes reçoivent un message laconique: «la logistique pour ces négociations n'a jamais été simple ni prévisible. Pour le moment, le vice-président ne partira pas ce soir».

A Téhéran, ce ne sont pas les difficultés logistiques qui sont invoquées, mais le théâtre libanais de la guerre, qui connaît un regain de violences.

«Si les Etats-Unis veulent que le protocole d'accord soit appliqué, ils doivent maîtriser leur chien enragé», lançait jeudi soir l'agence iranienne Tasnim, sans citer de source, en allusion au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, et en prévenant que toutes les options de l'Iran restent «sur la table», dont un nouveau blocage d'Ormuz.

Archives sur la signature de l’accord