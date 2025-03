Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déclaré dimanche à Londres qu'il rencontrerait le roi Charles III lundi. Objectif: parler de la «souveraineté» du Canada face aux menaces expansionnistes de Donald Trump.

«J'ai hâte de m'asseoir avec Sa Majesté demain», a affirmé M. Trudeau. ats

Keystone-SDA ATS

«Comme toujours, nous discuterons de questions d'importance pour le Canada et les Canadiens. Et je peux vous dire que rien n'est plus important pour les Canadiens en ce moment que de défendre notre souveraineté et notre indépendance en tant que nation», a-t-il dit.

Le roi d'Angleterre est aussi chef d'Etat du Canada, pays du Commonwealth.

51e Etat américain

Justin Trudeau se trouve à Londres où il a participé dimanche à un sommet de dirigeants européens autour de questions liées à la sécurité européenne et à l'Ukraine, en présence du président Volodymyr Zelensky.

Depuis son retour à la Maison Blanche, le septuagénaire menace régulièrement la souveraineté du Canada, voulant en faire le 51e Etat américain, et parlant de M. Trudeau comme d'un «gouverneur».

Il a également menacé d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits importés de son voisin canadien, qui pourraient entrer en vigueur dès mardi.