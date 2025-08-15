Le président américain Donald Trump a décollé vendredi pour l'Alaska. Il doit y rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine pour un sommet historique qui pourrait sceller le sort de l'Ukraine en guerre.

Donald Trump est monté à bord d'Air Force One sur la base d'Andrews. ATS

Keystone-SDA ATS

«Gros enjeux!», a écrit Donald Trump en majuscules sur sa plateforme Truth Social, peu avant de monter à bord d'Air Force One pour un vol de sept heures environ à destination d'Anchorage.