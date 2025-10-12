Donald Trump a décollé dimanche pour Israël et l'Egypte, où il est attendu pour célébrer son plan de paix à Gaza qui doit permettre, entre autres, la libération des otages.

Le président américain Donald Trump est monté à bord d'Air Force One à destination du Proche-Orient. sda

Keystone-SDA ATS

«Ce sera un moment très spécial», a déclaré le président américain avant d'embarquer à bord d'Air Force One. «Tout le monde est impatient de vivre ce moment».

Le président américain a en outre déclaré que la guerre à Gaza était «terminée», à bord de l'avion présidentiel. «La guerre est terminée. D'accord? Vous comprenez ça?», a-t-il lancé aux journalistes, en réponse à une question sur le conflit entre Israël et le Hamas.