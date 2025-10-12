  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Un moment très spécial» Trump a décollé pour se rendre en Israël et en Egypte

ATS

12.10.2025 - 23:14

Donald Trump a décollé dimanche pour Israël et l'Egypte, où il est attendu pour célébrer son plan de paix à Gaza qui doit permettre, entre autres, la libération des otages.

Le président américain Donald Trump est monté à bord d'Air Force One à destination du Proche-Orient.
Le président américain Donald Trump est monté à bord d'Air Force One à destination du Proche-Orient.
sda

Keystone-SDA

12.10.2025, 23:14

12.10.2025, 23:21

«Ce sera un moment très spécial», a déclaré le président américain avant d'embarquer à bord d'Air Force One. «Tout le monde est impatient de vivre ce moment».

Le président américain a en outre déclaré que la guerre à Gaza était «terminée», à bord de l'avion présidentiel. «La guerre est terminée. D'accord? Vous comprenez ça?», a-t-il lancé aux journalistes, en réponse à une question sur le conflit entre Israël et le Hamas.

Les plus lus

Lecornu a nommé son gouvernement, le LR se fâche, la censure menace
Cet influenceur espagnol lance «La fête est finie», un parti d'extrême droite
«Enlacer son père après 34 ans, c'est indescriptible»
Un bébé mort et toute une fratrie dans un état de «délaissement extrême»
Beaucoup de larmes et un malaise : cérémonie épique à Shanghai
«Je ne l'ai jamais vu mal jouer» - Le si précieux Monsieur Freuler