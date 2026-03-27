Trump s'empêtre dans les problèmes en Iran

La guerre en Iran ne se déroule pas au goût de Donald Trump. Malgré les récentes menaces du président américain, le régime des mollahs tient bon. Selon les experts, l'Iran a la main sur les événements et Trump bien plus d'un problème.

Le président américain Donald Trump se trouve face à un dilemme à peine un mois après le déclenchement de la guerre en Iran. Image : Keystone/AP Photo/Alex Brandon

Julian Weinberger Julian Weinberger

Donald Trump a déjà annoncé plus d'une fois sa victoire dans la guerre contre l'Iran. Mais la réalité est tout autre: près d'un mois après la première attaque des Etats-Unis et d'Israël, le régime des mollahs continue de faire preuve de résistance.

«Ils s'en sont plutôt bien sortis avec leurs contre-mesures évidentes», résume Gregory Treverton, professeur à l'université de Californie du Sud, à «Newsweek».«D'une certaine manière, ils ont donc effectivement le contrôle de la guerre». Contrairement au récit de Trump, selon lequel les Etats-Unis possèdent la souveraineté d'interprétation sur la guerre, Treverton estime qu'il s'agit d'une guerre «qu'ils [ndlr : l'Iran] peuvent terminer quand ils le veulent».

L'affirmation récente du président américain dans l'un de ses posts sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, selon laquelle l'Iran est «anéanti» militairement et n'a «aucune chance de revenir», semble donc bien éloignée de la réalité. Si le régime iranien ne cédait pas rapidement aux exigences américaines, «cela deviendra moche», a menacé le président américain.

Les Etats-Unis mobilisent des troupes

Le fait qu'il ait en outre dénigré les négociateurs iraniens lors des tentatives de discussion actuelles au Pakistan en les qualifiant de «différents et bizarres» ne laisse pas forcément espérer une issue désespérée aux discussions. L'Iran nie même l'existence de négociations concrètes. Si aucun accord n'est trouvé, Donald Trump n'aura peut-être qu'une seule option: l'escalade militaire.

«Les mesures de rétorsion de l'Iran ont clairement conduit à une situation plus difficile que ce à quoi les Etats-Unis s'attendaient», confirme Jonathan Panikoff, ancien responsable adjoint des services de renseignement nationaux pour le Proche-Orient au National Intelligence Council.

Une chose est sûre: les Etats-Unis renforcent actuellement leur dispositif au Proche-Orient. Des milliers de nouveaux soldats ont été envoyés, ce qui alimente les spéculations sur une éventuelle invasion américaine. Ils pourraient être déployés autour du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire précisément sur ce passage clé de l'économie mondiale, où l'Iran tente désormais de serrer la vis en imposant un droit de passage de deux millions de dollars.

La Maison Blanche menace: «Trump est prêt à déchaîner l'enfer»

«Je pense que la situation va bientôt évoluer de manière assez dramatique d'une manière ou d'une autre», déclare Treverton en faisant référence à plusieurs problèmes auxquels les Etats-Unis sont confrontés. Les armes s'épuisent, tout comme la patience des alliés. De plus, les Etats-Unis ressentent la menace d'une crise économique mondiale dans leur dos.

Le message envoyé mercredi par la porte-parole Karoline Leavitt était donc sans équivoque. Elle a appelé l'Iran à «renoncer définitivement à ses ambitions nucléaires et à cesser de menacer activement l'Amérique et nos alliés».

Si le régime ne cède pas, la Maison Blanche a menacé d'une nouvelle escalade. «Le président Trump ne bluffe pas, et il est prêt à déchaîner l'enfer», a déclaré Leavitt.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi estime que son pays est en bonne position dans la guerre contre les Etats-Unis. Bild: Keystone/AP Photo/Khalil Hamra

Un expert voit les forces armées iraniennes intactes

Les experts ne considèrent toutefois pas qu'un fléchissement de l'Iran soit réaliste à l'heure actuelle. Les récentes déclarations d'Abbas Araghchi vont dans ce sens. Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, le contrôle du détroit d'Ormuz n'est pas l'unique levier de pression. Araghchi a en outre réussi à discréditer les Etats-Unis, en faisant référence au soutien insuffisant de la guerre par les partenaires internationaux.

«L'Iran tente de porter un coup décisif aux Etats agresseurs afin d'étayer sa force de dissuasion», estime Ali Bagheri Dolatabadi, professeur à l'université Yasouj de Téhéran, la capitale iranienne, pour «Newsweek». Selon lui, bien que les États-Unis aient éliminé le guide suprême iranien, Ali Khamenei, et certains commandants de premier plan, les forces armées restent intactes.

«L'Iran s'était déjà préparé à cette situation et avait mis en place une sorte de système décentralisé», explique Dolatabadi. L'ex-analyste militaire américain Michael Eisenstadt est du même avis. Grâce à une bonne préparation, l'Iran a réussi à bien encaisser les attaques militaires des belligérants.

Eviter une récession mondiale: le «plus grand défi»

L'objectif du régime est désormais de survivre à la guerre «avec des capacités militaires restantes considérables». En même temps, on veut infliger «les plus grands dommages possibles aux Etats-Unis et à Israël - et si nécessaire à l'économie mondiale», explique Eisenstadt. Il s'agit ainsi d'assurer une dissuasion supplémentaire contre de futures attaques.

Pendant ce temps, les Etats-Unis sont confrontés au défi de «garantir que le pétrole et le gaz de la région arrivent sur le marché afin d'éviter une récession mondiale». Il s'agit du «plus grand défi des jours à venir», selon Eisenstadt.

Donald Trump doit actuellement faire face à une baisse du taux d'approbation des citoyens américains. Image : Keystone/AP Photo/Luis M. Alvarez

Reste à savoir si une escalade provoquée par les États-Unis pourrait réellement briser la volonté du régime iranien. «Je ne vois pas comment une opération sur l'île de Kharg ou une action similaire pourrait changer le cours de la guerre», atteste Nate Wanson, qui a autrefois siégé au Conseil national de sécurité, en parlant de stabilité du régime actuel.

Ainsi, c'est plutôt Donald Trump qui semble être sous pression. Dans une étude publiée mardi, le taux d'approbation de Trump par les citoyens américains a chuté à un niveau record depuis sa deuxième investiture. Seuls 36% sont satisfaits de la politique du président. L'augmentation des prix de l'essence, entre autres, est une source de frustration. Ce n'est qu'un aspect de la critique de plus en plus forte de la mission la plus importante de Trump actuellement: la guerre contre l'Iran.