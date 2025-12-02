  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coup de fil du 21 novembre Trump a donné une semaine à Maduro pour quitter le Venezuela

ATS

2.12.2025 - 06:32

Le président américain Donald Trump a donné, le mois dernier, une semaine à son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro, pour quitter le pays lors d'un entretien téléphonique, a rapporté mardi Reuters. L'agence de presse a cité quatre sources qui ont fourni davantage de détails sur cette brève conversation qui s'était tenue le 21 novembre.

Donald Trump aurait rejeté la plupart des demandes de Nicolas Maduro lors de cet appel téléphonique de moins de 15 minutes, ce qu'il a confirmé samedi sans fournir plus de détails. (archives)
Donald Trump aurait rejeté la plupart des demandes de Nicolas Maduro lors de cet appel téléphonique de moins de 15 minutes, ce qu'il a confirmé samedi sans fournir plus de détails. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.12.2025, 06:32

Donald Trump aurait accordé à Nicolas Maduro une semaine pour quitter le Venezuela avec sa famille et se rendre dans la destination de son choix. Selon deux sources, cette invitation a expiré vendredi. Le lendemain, le président américain a décrété la fermeture de l'espace aérien au-dessus du Venezuela.

Selon Reuters, M. Maduro a déclaré à M. Trump qu'il était prêt à quitter le Venezuela à condition que lui et sa famille bénéficient d'une amnistie complète. Il a également demandé la levée des sanctions américaines contre son pays et l'abandon des poursuites engagées contre lui devant la Cour pénale internationale (CPI).

Donald Trump aurait rejeté la plupart de ces demandes lors de cet appel téléphonique de moins de 15 minutes, ce qu'il a confirmé samedi sans fournir plus de détails.

L'administration Trump ne reconnaît pas le président vénézuélien comme chef d'État, mais le considère comme un trafiquant de drogue et le chef d'une organisation terroriste. Depuis septembre, les États-Unis exercent une pression accrue sur le régime de Nicolas Maduro en renforçant leur présence militaire dans la région.

Les plus lus

La brutalisation absolue de la politique américaine
Une augmentation des salaires de 2% en moyenne ?
Le champion du monde de pâté-croûte, c'est lui!
Les Jurassiens se ruent sur le «seconde main»: succès colossal pour Caritas
Après un débat de deux heures, le mot romand de l'année est...
Enorme crise à Nice : des joueurs frappés par leurs propres supporters !