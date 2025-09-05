Autorisée par Trump, une mission secrète en Corée du Nord a tourné au désastre

Les soldats d’élite avaient pour mission de placer un dispositif d’écoute derrière les lignes ennemies, puis de se replier discrètement. Mais l’opération, hautement confidentielle, a complètement dérapé et s’est soldée par un véritable désastre.
Ce qui pourrait sembler tout droit sorti d’un film d’action est désormais réalité: le New York Times révèle, dans un rapport explosif, qu’une mission secrète des Navy Seals américains en Corée du Nord a viré au drame. Selon le journal, plusieurs civils nord-coréens auraient été abattus par les soldats d’élite lors de l’opération qui a échoué.
Toujours selon le New York Times, l’opération top secrète aurait été autorisée en 2019 par le président Donald Trump en personne. Le journal s’appuie sur des sources non identifiées, comprenant d’actuels et d’anciens responsables militaires ayant connaissance de détails encore classifiés.
Kim Jong-un devait être mis sur écoute
L’objectif de la mission était d’éliminer un «point aveugle» dans les capacités de renseignement des États-Unis, afin de permettre l’interception des communications du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Cette opération devait, selon le New York Times, potentiellement offrir un avantage stratégique à Donald Trump avant le sommet de 2019 entre les deux chefs d’État.
La mission a finalement été confiée à l’unité d’élite Seal Team Six, selon des responsables militaires cités par le New York Times. Cette unité légendaire est notamment connue pour avoir mené l’opération ayant conduit à la mort d’Oussama Ben Laden.
L’unité devait être infiltrée dans la zone, se faufiler devant les troupes frontalières nord-coréennes, installer un dispositif d’écoute, puis s’exfiltrer sans être détectée.
Tout a commencé en février 2019. Les soldats ont été déployés dans les eaux nord-coréennes à bord d’un sous-marin à propulsion nucléaire, avant d’être transférés dans deux mini-sous-marins pour poursuivre la mission dans des eaux glacées. C’est là qu’est survenue la première panne : si le premier appareil a atteint la zone prévue, le second est allé trop loin et a été contraint de faire demi-tour.
Alors que les soldats nageaient vers la côte, la mission a soudainement échappé à tout contrôle. Les Navy Seals sont tombés sur des civils nord-coréens qui plongeaient, semble-t-il, à la recherche de coquillages. Reste à déterminer si ces pêcheurs avaient repéré le mini-submersible.
Les soldats d’élite ont alors ouvert le feu, tuant toutes les personnes présentes à bord du petit bateau de pêche, selon le rapport, qui ne précise toutefois pas le nombre exact de victimes. Face à cet incident, les Seals ont interrompu l’opération et se sont repliés sans avoir installé le dispositif d’écoute.
Tuer selon les règles d'engagement selon le Pentagone
Ni le gouvernement américain, ni celui de la Corée du Nord n’ont rendu publique cette opération ratée. Avant d’approuver le plan, la Maison Blanche avait exprimé ses inquiétudes, craignant que même une action militaire limitée contre la Corée du Nord ne déclenche des « représailles catastrophiques ».
Un examen confidentiel mené par le Pentagone a par la suite conclu que les tirs mortels étaient justifiés au regard des règles d’engagement, selon le rapport.
Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.