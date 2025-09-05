Autorisée par Trump, une mission secrète en Corée du Nord a tourné au désastre

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Des civils tués Autorisée par Trump, une mission secrète en Corée du Nord a tourné au désastre

Oliver Kohlmaier

5.9.2025

Le New York Times révèle, dans un rapport explosif, comment une mission ultra-secrète de l’unité Seal Team Six en Corée du Nord a dérapé, entraînant la mort de plusieurs civils.

Une équipe des U.S. Navy Seals a été amenée par sous-marin au large de la Corée du Nord et devait installer un dispositif d'écoute.
Une équipe des U.S. Navy Seals a été amenée par sous-marin au large de la Corée du Nord et devait installer un dispositif d'écoute.
imago images/ZUMA Wire/Kristopher Kirsop/U.S. Navy (Symbolbild)

Rédaction blue News

05.09.2025, 20:15

05.09.2025, 21:44

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le "New York Times" rapporte l'échec d'une opération secrète en Corée du Nord, au cours de laquelle des soldats de l'unité d'élite Navy Seals ont tué des civils.
  • La mission avait été autorisée par le président américain Donald Trump en 2019, avant la rencontre avec Kim Jong-un.
  • L'objectif de la mission était de placer un dispositif d'écoute en Corée du Nord et de s'échapper sans se faire repérer.
  • Les Seals ont été envoyés dans les eaux nord-coréennes à bord d'un sous-marin à propulsion nucléaire, puis ramenés sur la côte à bord de deux mini-sous-marins.
Montre plus

Les soldats d’élite avaient pour mission de placer un dispositif d’écoute derrière les lignes ennemies, puis de se replier discrètement. Mais l’opération, hautement confidentielle, a complètement dérapé et s’est soldée par un véritable désastre.

Ce qui pourrait sembler tout droit sorti d’un film d’action est désormais réalité: le New York Times révèle, dans un rapport explosif, qu’une mission secrète des Navy Seals américains en Corée du Nord a viré au drame. Selon le journal, plusieurs civils nord-coréens auraient été abattus par les soldats d’élite lors de l’opération qui a échoué.

Toujours selon le New York Times, l’opération top secrète aurait été autorisée en 2019 par le président Donald Trump en personne. Le journal s’appuie sur des sources non identifiées, comprenant d’actuels et d’anciens responsables militaires ayant connaissance de détails encore classifiés.

Kim Jong-un devait être mis sur écoute

L’objectif de la mission était d’éliminer un «point aveugle» dans les capacités de renseignement des États-Unis, afin de permettre l’interception des communications du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Cette opération devait, selon le New York Times, potentiellement offrir un avantage stratégique à Donald Trump avant le sommet de 2019 entre les deux chefs d’État.

La mission a finalement été confiée à l’unité d’élite Seal Team Six, selon des responsables militaires cités par le New York Times. Cette unité légendaire est notamment connue pour avoir mené l’opération ayant conduit à la mort d’Oussama Ben Laden.

L’unité devait être infiltrée dans la zone, se faufiler devant les troupes frontalières nord-coréennes, installer un dispositif d’écoute, puis s’exfiltrer sans être détectée.

Ensemble contre tous. Xi promet à Kim une amitié «immuable» entre Chine et Corée du Nord

Ensemble contre tousXi promet à Kim une amitié «immuable» entre Chine et Corée du Nord

Ils ont tué tous les pêcheurs du bateau

Tout a commencé en février 2019. Les soldats ont été déployés dans les eaux nord-coréennes à bord d’un sous-marin à propulsion nucléaire, avant d’être transférés dans deux mini-sous-marins pour poursuivre la mission dans des eaux glacées. C’est là qu’est survenue la première panne : si le premier appareil a atteint la zone prévue, le second est allé trop loin et a été contraint de faire demi-tour.

Alors que les soldats nageaient vers la côte, la mission a soudainement échappé à tout contrôle. Les Navy Seals sont tombés sur des civils nord-coréens qui plongeaient, semble-t-il, à la recherche de coquillages. Reste à déterminer si ces pêcheurs avaient repéré le mini-submersible.

Les soldats d’élite ont alors ouvert le feu, tuant toutes les personnes présentes à bord du petit bateau de pêche, selon le rapport, qui ne précise toutefois pas le nombre exact de victimes. Face à cet incident, les Seals ont interrompu l’opération et se sont repliés sans avoir installé le dispositif d’écoute.

Soldats des Navy Seals lors d'un exercice. L'unité spéciale a également tué Oussama Ben Laden.
Soldats des Navy Seals lors d'un exercice. L'unité spéciale a également tué Oussama Ben Laden.
John Scorza/U.S. Navy/dapd/Keystone (Archivbild)

Tuer selon les règles d'engagement selon le Pentagone

Ni le gouvernement américain, ni celui de la Corée du Nord n’ont rendu publique cette opération ratée. Avant d’approuver le plan, la Maison Blanche avait exprimé ses inquiétudes, craignant que même une action militaire limitée contre la Corée du Nord ne déclenche des « représailles catastrophiques ».

Un examen confidentiel mené par le Pentagone a par la suite conclu que les tirs mortels étaient justifiés au regard des règles d’engagement, selon le rapport.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

Autorisée par Trump, une mission secrète en Corée du Nord a tourné au désastre
Impuissant, Djokovic piégé dans la toile d’Alcaraz
À Washington, le ministre américain du Commerce fustige la Suisse
Quatre éclairs avant la pause : la Suisse illumine son entrée !
«Il n'y a qu'une solution : que l'équipe Israel se retire»
Murat Yakin comblé - «C'était une belle performance d'équipe»