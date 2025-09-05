Autorisée par Trump, une mission secrète en Corée du Nord a tourné au désastre

Le New York Times révèle, dans un rapport explosif, comment une mission ultra-secrète de l’unité Seal Team Six en Corée du Nord a dérapé, entraînant la mort de plusieurs civils.

Une équipe des U.S. Navy Seals a été amenée par sous-marin au large de la Corée du Nord et devait installer un dispositif d'écoute. imago images/ZUMA Wire/Kristopher Kirsop/U.S. Navy (Symbolbild)

Rédaction blue News Oliver Kohlmaier

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le "New York Times" rapporte l'échec d'une opération secrète en Corée du Nord, au cours de laquelle des soldats de l'unité d'élite Navy Seals ont tué des civils.

La mission avait été autorisée par le président américain Donald Trump en 2019, avant la rencontre avec Kim Jong-un.

L'objectif de la mission était de placer un dispositif d'écoute en Corée du Nord et de s'échapper sans se faire repérer.

Les Seals ont été envoyés dans les eaux nord-coréennes à bord d'un sous-marin à propulsion nucléaire, puis ramenés sur la côte à bord de deux mini-sous-marins. Montre plus

Les soldats d’élite avaient pour mission de placer un dispositif d’écoute derrière les lignes ennemies, puis de se replier discrètement. Mais l’opération, hautement confidentielle, a complètement dérapé et s’est soldée par un véritable désastre.

Ce qui pourrait sembler tout droit sorti d’un film d’action est désormais réalité: le New York Times révèle, dans un rapport explosif, qu’une mission secrète des Navy Seals américains en Corée du Nord a viré au drame. Selon le journal, plusieurs civils nord-coréens auraient été abattus par les soldats d’élite lors de l’opération qui a échoué.

Toujours selon le New York Times, l’opération top secrète aurait été autorisée en 2019 par le président Donald Trump en personne. Le journal s’appuie sur des sources non identifiées, comprenant d’actuels et d’anciens responsables militaires ayant connaissance de détails encore classifiés.

Kim Jong-un devait être mis sur écoute

L’objectif de la mission était d’éliminer un «point aveugle» dans les capacités de renseignement des États-Unis, afin de permettre l’interception des communications du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Cette opération devait, selon le New York Times, potentiellement offrir un avantage stratégique à Donald Trump avant le sommet de 2019 entre les deux chefs d’État.

La mission a finalement été confiée à l’unité d’élite Seal Team Six, selon des responsables militaires cités par le New York Times. Cette unité légendaire est notamment connue pour avoir mené l’opération ayant conduit à la mort d’Oussama Ben Laden.

L’unité devait être infiltrée dans la zone, se faufiler devant les troupes frontalières nord-coréennes, installer un dispositif d’écoute, puis s’exfiltrer sans être détectée.

Ils ont tué tous les pêcheurs du bateau

Tout a commencé en février 2019. Les soldats ont été déployés dans les eaux nord-coréennes à bord d’un sous-marin à propulsion nucléaire, avant d’être transférés dans deux mini-sous-marins pour poursuivre la mission dans des eaux glacées. C’est là qu’est survenue la première panne : si le premier appareil a atteint la zone prévue, le second est allé trop loin et a été contraint de faire demi-tour.

Alors que les soldats nageaient vers la côte, la mission a soudainement échappé à tout contrôle. Les Navy Seals sont tombés sur des civils nord-coréens qui plongeaient, semble-t-il, à la recherche de coquillages. Reste à déterminer si ces pêcheurs avaient repéré le mini-submersible.

Les soldats d’élite ont alors ouvert le feu, tuant toutes les personnes présentes à bord du petit bateau de pêche, selon le rapport, qui ne précise toutefois pas le nombre exact de victimes. Face à cet incident, les Seals ont interrompu l’opération et se sont repliés sans avoir installé le dispositif d’écoute.

Soldats des Navy Seals lors d'un exercice. L'unité spéciale a également tué Oussama Ben Laden. John Scorza/U.S. Navy/dapd/Keystone (Archivbild)

Tuer selon les règles d'engagement selon le Pentagone

Ni le gouvernement américain, ni celui de la Corée du Nord n’ont rendu publique cette opération ratée. Avant d’approuver le plan, la Maison Blanche avait exprimé ses inquiétudes, craignant que même une action militaire limitée contre la Corée du Nord ne déclenche des « représailles catastrophiques ».

Un examen confidentiel mené par le Pentagone a par la suite conclu que les tirs mortels étaient justifiés au regard des règles d’engagement, selon le rapport.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.