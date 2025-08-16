Trump a informé Zelensky de l'issue de sa rencontre avec Poutine

Le président américain Donald Trump a informé samedi Volodymyr Zelensky et d'autres dirigeants européens de l'issue de sa rencontre avec Vladimir Poutine. C'est ce qu'a annoncé une porte-parole de la Commission européenne.

Trump et Zelensky lors d'une rencontre en 2024 (archives). IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

Cet appel, auquel ont notamment participé la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, a duré «un peu plus d'une heure», selon cette même source.

«Ce fut un long appel, d'abord entre les présidents Zelensky et Trump, puis les dirigeants européens se sont joints à eux», a précisé la présidence ukrainienne.