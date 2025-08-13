  1. Clients Privés
Une cour d'appel tranche Trump a le droit de tailler dans l'aide internationale

ATS

13.8.2025 - 23:06

Une cour d'appel fédérale de Washington a jugé mercredi que le gouvernement de Donald Trump avait le droit de procéder à des coupes drastiques dans l'aide internationale. Elle revient ainsi pour des raisons de procédure sur la décision antérieure d'un tribunal.

Donald Trump avait gelé des milliards de dollars de dépenses d'aide internationale après son retour en janvier à la Maison Blanche tout en mettant fin à l'Agence américaine pour le développement international (USAID).
Donald Trump avait gelé des milliards de dollars de dépenses d'aide internationale après son retour en janvier à la Maison Blanche tout en mettant fin à l'Agence américaine pour le développement international (USAID).
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.08.2025, 23:06

Donald Trump avait gelé des milliards de dollars de dépenses d'aide internationale après son retour en janvier à la Maison Blanche tout en mettant fin à l'Agence américaine pour le développement international (USAID), une initiative à l'impact considérable sur les programmes humanitaires à travers le monde.

La décision de mercredi d'une cour d'appel de la capitale est venue infirmer le jugement rendu par un tribunal estimant que les aides financières allouées par le Congrès devaient être rétablies.

Selon la juridiction d'appel, le premier tribunal aurait dû rejeter la requête car «les plaignants n'avaient pas d'intérêt à agir», c'est-à-dire qu'ils ne disposaient pas de préjudice dont ils pouvaient se prévaloir.

Plus importante agence humanitaire au niveau mondial, USAID était impliquée dans des programmes de santé et d'aide d'urgence dans environ 120 pays.

En juillet, une étude internationale avait révélé que l'effondrement des financements américains dédiés à l'aide internationale pourrait entraîner plus de 14 millions de morts supplémentaires d'ici 2030 parmi les plus vulnérables, dont un tiers d'enfants.

