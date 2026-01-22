Trump a tenté «d'inverser les résultats de l'élection» de 2020

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis Trump a tenté «d'inverser les résultats de l'élection» de 2020

ATS

22.1.2026 - 17:32

Donald Trump a illégalement tenté «d'inverser les résultats de l'élection» de 2020 puis d'empêcher le transfert du pouvoir à son successeur Joe Biden, réaffirme jeudi l'ex-procureur spécial américain Jack Smith, qui avait instruit les deux procédures pénales fédérales contre lui.

Après l'élection de Donald Trump en novembre 2024, Jack Smith avait été contraint de mettre fin aux deux procédures fédérales qu'il instruisait contre lui (archives).
Après l'élection de Donald Trump en novembre 2024, Jack Smith avait été contraint de mettre fin aux deux procédures fédérales qu'il instruisait contre lui (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.01.2026, 17:32

22.01.2026, 17:33

«Plutôt que d'accepter sa défaite à l'élection de 2020, le président Trump s'est engagé dans un plan illégal pour en inverser les résultats et empêcher le transfert légal du pouvoir» au démocrate Joe Biden, vainqueur du scrutin, a déclaré Jack Smith à l'ouverture de son audition par la commission des Affaires judiciaires de la Chambre des représentants.

«J'ai pris mes décisions sans considération de l'orientation, des activités ou convictions politiques du président Trump, ou de sa candidature à l'élection de 2024. Le président Trump a été inculpé parce que les preuves montraient qu'il avait délibérément violé les lois qu'il avait prêté serment de faire respecter», a-t-il ajouté.

Guerre en Ukraine. «Une année a passé et rien n'a changé» : Zelensky critique l'Europe à Davos

Guerre en Ukraine«Une année a passé et rien n'a changé» : Zelensky critique l'Europe à Davos

«Je confirme mes décisions en tant que procureur spécial, y compris celle d'inculper le président Trump», a insisté Jack Smith.

«Si l'on m'interrogeait sur le fait de poursuivre ou non un ancien président sur la base des mêmes faits aujourd'hui, je le ferais, que ce président soit démocrate ou républicain. Personne n'est au-dessus de la loi dans ce pays et la loi exigeait qu'il rende des comptes», a-t-il expliqué.

«Agir autrement sur la base des faits de ces dossiers aurait signifié me dérober à mes devoirs de procureur et de fonctionnaire, ce que je n'avais aucune intention de faire», a poursuivi Jack Smith.

Cible de la vindicte de Trump

L'ex-procureur spécial avait tenu des propos similaires lors d'une précédente audition devant cette même commission en décembre, cette fois à huis clos, à la demande des républicains qui la président.

Jack Smith est depuis plusieurs années l'une des principales cibles de l'ire de Donald Trump, qui l'a encore traité cette semaine de «fils de pute malade». Donald Trump et ses alliés républicains voient en l'ex-procureur spécial l'incarnation d'une «instrumentalisation» de la justice à son encontre sous Joe Biden.

Après l'élection de Donald Trump en novembre 2024, Jack Smith avait été contraint de mettre fin aux deux procédures fédérales qu'il instruisait contre lui, l'une pour tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection de 2020, l'autre pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche.

Voitures, hôtels de luxe.... À Davos, Trump et son équipe font chauffer la carte de crédit

Voitures, hôtels de luxe...À Davos, Trump et son équipe font chauffer la carte de crédit

Le ministère de la Justice avait alors conclu que sa politique depuis le scandale du Watergate en 1973, consistant à ne pas poursuivre un président en exercice, «s'appliquait à cette situation» inédite.

Mais en janvier 2025, Jack Smith s'était dit, dans son rapport final sur l'affaire d'ingérence électorale en 2020, convaincu que, «sans l'élection de M. Trump et son retour imminent à la présidence», il aurait réussi à le faire condamner.

Les plus lus

Trump menace le New York Times après la publication d'un sondage défavorable
La Suisse trop «réactive» face aux Etats-Unis
Trump a tenté «d'inverser les résultats de l'élection» de 2020
Marco Odermatt désavantagé ? «C'est une Streif plutôt facile»
Wawrinka, Djokovic, Cilic... Les papys font de la résistance !
Maladroit et frustré par Lyon, YB peut s’en mordre les doigts