Conflit d’intérêts Trump organisera le G20 2026 chez lui, dans son golf de Miami

ATS

5.9.2025 - 23:40

Le président américain Donald Trump, largement sourd aux accusations de conflits d'intérêts, organisera le sommet du G20 en décembre 2026 dans un complexe de golf que possède sa famille en Floride. Il ne se rendra en revanche pas cette année au G20 en Afrique du Sud.

Le sommet du G20 en 2026 aura lieu dans l'une des propriétés que possède la famille Trump en Floride, le complexe de golf et d'hôtellerie Doral à Miami.
ATS
ATS

Keystone-SDA

05.09.2025, 23:40

06.09.2025, 07:42

«Nous ne gagnerons pas du tout d'argent» avec le G20 au «Trump National Doral Miami» en Floride, a assuré le milliardaire américain vendredi. C'est «le meilleur endroit», a-t-il lancé. Pendant son premier mandat (2017-2021), Donald Trump avait voulu accueillir un sommet du G7 à Doral, mais avait reculé face à une vague d'accusations de corruption.

Cette fois-ci, «ce sera vraiment magnifique», a assuré le milliardaire de 79 ans pendant un échange avec la presse dans le bureau ovale, faisant valoir que la propriété était proche de l'aéroport et assurant que «chaque pays aurait son propre bâtiment». Donald Trump a aussi dit qu'il «aimerait» que le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping participent à ce rassemblement l'an prochain.

Pas en Afrique du Sud

La présidence tournante du G20, qui rassemble les plus puissantes économies mondiales, est assurée cette année par l'Afrique du Sud. Donald Trump avait déclaré à la fin juillet qu'il ne se rendrait «probablement pas» au rassemblement de chefs d'Etat et de gouvernement prévu en novembre dans le pays, qu'il accuse de persécuter les personnes blanches.

Il a confirmé cette décision vendredi. Le vice-président américain «JD [Vance] ira», a déclaré le milliardaire républicain. «Je n'irai pas».

Des civils tués. Autorisée par Trump, une mission secrète en Corée du Nord a tourné au désastre

Des civils tuésAutorisée par Trump, une mission secrète en Corée du Nord a tourné au désastre

Donald Trump est accusé par l'opposition démocrate de profiter de son retour au pouvoir pour promouvoir les intérêts économiques de sa famille dans divers secteurs, en particulier l'immobilier et les cryptomonnaies.

Formellement, le président américain n'est plus impliqué dans les affaires familiales, désormais gérées principalement par ses fils. Mais l'ancien promoteur immobilier, qui mène ce second mandat de manière complètement désinhibée, brouille régulièrement la ligne entre intérêts privés et domaine de l'Etat, au grand dam des associations anti-corruption.

Il y a quelques semaines, il a profité d'un séjour en Ecosse pour inaugurer un nouveau cours de golf dans un complexe portant son nom.

Un Boeing offert

Le président américain s'est associé à plusieurs projets dans les monnaies numériques, ce qui lui a permis de gonfler sa fortune personnelle, pendant que son gouvernement encourage activement ce secteur.

Par ailleurs, Donald Trump et Steve Witkoff, son émissaire spécial en Russie et au Moyen-Orient, sont associés via leurs familles dans une société de cryptomonnaies, World Liberty Financial. Cette entreprise, qui présente le président comme «cofondateur émérite» sur son site en ligne, a été très critiquée pour une récente transaction lucrative avec une société d'Abou Dhabi.

Donald Trump, quand il s'est rendu à Abou Dhabi au printemps dans le cadre d'une grande tournée du golfe Persique, avait accédé à une demande des autorités émiraties: pouvoir acheter des composants électroniques américains de pointe.

Tarifs douaniers. Grandes firmes suisses : leur coup d’avance sur Donald Trump

Tarifs douaniersGrandes firmes suisses : leur coup d’avance sur Donald Trump

Lors du même voyage, il avait accepté un Boeing offert par le Qatar, balayant les protestations des démocrates. Pendant son premier mandat, la Trump Organization, la holding familiale, s'était imposé un moratoire sur les investissements avec des partenaires privés étrangers. Rien de tel cette fois.

Dans une longue enquête publiée en août, le magazine The New Yorker a tenté d'additionner les gains réalisés par la famille Trump dans ses diverses activités depuis le début du second mandat. L'hebdomadaire est arrivé à un total d'un peu plus de 3 milliards de dollars.

