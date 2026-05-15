Trump accusé de corruption par l'opposition

Des opposants démocrates ont accusé Donald Trump de corruption vendredi après la publication d'importantes transactions boursières effectuées en son nom. Des allégations rejetées par son fils, qui affirme que le président américain n'est pas directement impliqué dans ces investissements.

Le président Donald Trump s'exprime lors d'un dîner pour les membres de son administration et les dirigeants des organisations de maintien de l'ordre, pendant la semaine nationale de la police, au Rose Garden de la Maison Blanche, lundi 11 mai 2026, à Washington (archives). Keystone/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Keystone-SDA ATS

«La corruption du président est une catastrophe pour la sécurité nationale», a attaqué sur X la sénatrice démocrate Elizabeth Warren.

Elle a évoqué plus spécialement des achats d'actions du fabricant de semi-conducteurs Nvidia, auquel l'administration Trump a permis de vendre des composants à la Chine, ce qui a temporairement dopé son cours.

Le fils aîné du président, Eric Trump, qui dirige avec son frère Don Jr. les affaires familiales, a répliqué sur X: «Tous nos actifs sont placés par les plus grandes institutions financières dans des indices de marchés élargis via un fonds aveugle. Suggérer que des membres de la famille Trump décident d'acheter ou de vendre certaines actions en particulier serait un mensonge».

Eric Trump, qui n'a pas de fonction officielle, et le patron de Nvidia Jensen Huang ont accompagné le président américain pendant son voyage en Chine cette semaine.

Le gouverneur démocrate de l'Illinois JB Priztker a qualifié sur X Donald Trump de «président le plus corrompu de l'histoire américaine», tandis que l'organisation non-gouvernementale de lutte contre la corruption Citizens for Ethics a reproché au milliardaire républicain de «profiter de la moindre occasion pour s'enrichir.»

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a confié la gestion de ses affaires à ses fils, avec des contraintes déontologiques allégées par rapport à son premier mandat (2017-2021).

A l'époque, il avait par exemple mis en place un moratoire sur les investissements à l'étranger de sa famille, qu'il n'a pas reconduit.

Mélange des genres

La «Trump Organisation» a par exemple annoncé récemment la construction d'un complexe hôtelier à Tbilisi, en Géorgie.

Le président américain lui-même pratique le mélange des genres, par exemple en accueillant des événements diplomatiques dans ses résidences privées.

Les documents publiés jeudi, au nom de Donald Trump, détaillent des transactions dont le montant total dépasse 200 millions de dollars, portant sur des groupes majeurs tels qu'Amazon, Apple, Microsoft ou Boeing.

La publication spécialisée Forbes a estimé la fortune personnelle du président à 6,5 milliards de dollars en mars 2026, soit une augmentation de 1,4 milliard en l'espace d'un an.