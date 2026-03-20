Trump accuse l'Otan d'être un «tigre de papier» et traite ses alliés de «lâches»

Donald Trump a accusé vendredi les pays de l'Otan d'être des «lâches» sur sa plateforme Truth Social, en assurant que les Etats-Unis se «souviendraient» de leur refus de les aider à débloquer le détroit d'Ormuz.

Donald Trump a traité les alliés de l'Otan de «lâches» vendredi sur Truth Social, les accusant de refuser d'aider à débloquer le détroit d'Ormuz (photo d’archives). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Sans les Etats-Unis, l'OTAN EST UN TIGRE DE PAPIER. Ils n'ont pas voulu se joindre à la bataille pour arrêter un Iran doté de l'arme nucléaire. Maintenant que le combat militaire est GAGNE, avec très peu de danger pour eux, ils se plaignent des prix du pétrole élevés qu'ils doivent payer mais ne veulent pas aider à ouvrir le détroit d'Ormuz», a écrit le président américain, en ajoutant: «LÂCHES, et nous nous en SOUVIENDRONS!»