Un accord entre les Etats-Unis et l'Iran «se rapproche grandement» a affirmé samedi Donald Trump à CBS News, tout en estimant auprès du média Axios à «50-50» les chances d'un «bon» accord ou d'une reprise de la guerre.

Un accord entre les Etats-Unis et l'Iran «se rapproche grandement» a affirmé samedi Donald Trump (archives). Reuters

Keystone-SDA ATS

A propos des négociations, «chaque jour, ça s'améliore», a affirmé le président américain par téléphone à CBS News.

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