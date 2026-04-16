Nucléaire : Trump annonce qu'Téhéran va céder son uranium enrichi

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que l'Iran avait accepté de céder son uranium enrichi. Il s'agit de l'une des exigences des Etats-Unis pour trouver un accord avec Téhéran.

Selon Donald Trump, il existe désormais «de très bonnes chances» pour les Etats-Unis de parvenir à un accord avec l'Iran. ATS

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«Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire», a déclaré le président américain aux journalistes à la Maison Blanche, utilisant le terme qu'il emploie pour désigner les stocks d'uranium enrichi. Selon lui, il existe désormais «de très bonnes chances que nous parvenions à un accord».