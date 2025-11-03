  1. Clients Privés
«Explosions non critiques» Trump: «On va faire des essais nucléaires comme d'autres pays le font»

ATS

3.11.2025 - 03:42

Le président américain Donald Trump a affirmé que la Russie et la Chine mènent des essais nucléaires, «mais n'en parlent pas», dans un entretien à la chaîne télévisée américaine CBS diffusé dimanche. Il n'a toutefois pas précisé la nature de ces essais.

Entre le premier essai nucléaire américain en juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique et le moratoire imposé par le président américain George H. W. Bush en 1992, les Etats-Unis ont conduit 1054 essais nucléaires, dont plusieurs dans le Nevada (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.11.2025, 03:42

03.11.2025, 06:46

«La Russie fait des essais et la Chine fait des essais, mais ils n'en parlent pas», a assuré le président américain. «On va faire des essais parce que d'autres font des essais. La Corée du Nord fait des essais. Le Pakistan fait des essais», a-t-il également affirmé.

«Vous savez, aussi puissantes que soient [les armes nucléaires], le monde est grand. Vous ne savez pas nécessairement où ils font des essais. Ils font des essais souterrains, en profondeur, où les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe. Vous sentez une petite vibration. Ils font des essais et on n'en fait pas. Nous devons en faire».

«Ce que je dis, c'est qu'on va faire des essais nucléaires comme d'autres pays le font», a insisté Donald Trump, sans répondre précisément à une question portant sur la détonation même de charge nucléaire, que les Etats-Unis n'ont plus pratiquée depuis 1992.

«Explosions non critiques»

Son ministre de l'énergie Chris Wright a lui indiqué dimanche sur Fox News qu'il ne s'agissait «pas d'explosions nucléaires». «Ce sont ce qu'on appelle des 'explosions non critiques', c'est-à-dire que vous testez toutes les autres parties d'une arme nucléaire pour vous assurer qu'elles composent la géométrie appropriée et qu'elles déclenchent l'explosion nucléaire», a-t-il expliqué.

«Les essais que nous allons faire sont sur des nouveaux systèmes, et une fois de plus, il s'agit d'explosions non nucléaires», a insisté le ministre.

Donald Trump a suscité vives inquiétudes et protestations dans le monde entier quand il a annoncé jeudi avoir ordonné au Pentagone de «commencer à tester nos armes nucléaires sur un pied d'égalité» avec la Russie et la Chine. Depuis, il a réitéré son intention de reprendre les essais d'armes nucléaires, sans dire ce qu'il projetait exactement.

Cette décision-choc intervient dans un contexte géopolitique incandescent, à un moment où la rhétorique nucléaire revient périodiquement au premier plan depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

1054 essais américains

Entre le premier essai nucléaire américain en juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique et le moratoire imposé par le président américain George H. W. Bush en 1992, les Etats-Unis ont conduit 1054 essais nucléaires et deux bombardements sur les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki en 1945.

Aucune puissance n'a procédé officiellement à un essai nucléaire depuis trois décennies, à l'exception de la Corée du Nord (à six reprises entre 2006 et 2017). La Russie (alors Union soviétique) n'en a plus conduit depuis 1990 et la Chine depuis 1996. Mais de nombreux pays, Etats-Unis en tête, effectuent régulièrement des tests de vecteurs – missiles, sous-marins, avions de chasse ou autres.

Washington est signataire du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE). Procéder à une explosion nucléaire en constituerait une violation flagrante.

