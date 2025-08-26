Donald Trump a promis mardi que la peine de mort serait requise pour tout meurtre commis à Washington, alors qu'elle est abolie dans la capitale américaine depuis 1981.

Trump accorde une importance particulière au taux de criminalité de Washington (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Alix Maillefer

«Si quelqu'un tue quelqu'un dans la capitale, Washington D.C., nous allons requérir la peine de mort. Et c'est fortement dissuasif», a déclaré le président américain lors d'un conseil des ministres à la Maison Blanche.

L'administration Trump pourra requérir cette peine dans les affaires de meurtre pouvant être instruites au niveau fédéral, mais non dans celles instruites au niveau local.

Mais le président républicain, fervent partisan de la peine de mort, pourrait chercher à modifier la législation en vigueur dans la capitale, bastion traditionnellement démocrate. Washington ne fait partie d'aucun Etat et dispose d'un statut particulier, le Congrès ayant droit de regard sur les affaires de la ville.

En 1992, après le meurtre d'un assistant parlementaire, le Congrès avait ainsi imposé la tenue d'un référendum pour rétablir la peine de mort à Washington, mais deux tiers des habitants l'avait rejetée.

Dès son retour à la Maison Blanche fin janvier, le républicain avait signé un décret exécutif appelant à l'élargissement de son utilisation «pour les crimes les plus vils», et donnant ainsi instruction aux procureurs fédéraux de poursuivre un tel réquisitoire plus souvent.

Ses propos de mardi entrent en outre dans le cadre de sa campagne de reprise en main du maintien de l'ordre à Washington, ville qu'il estime «envahie par les gangs violents». En ce sens, il a ordonné le déploiement de soldats de la Garde nationale, dont certains portent aujourd'hui des armes dans les rues de la capitale.

Il avait demandé lundi à son ministre de la Défense, Pete Hegseth, de créer une unité spécialisée au sein de la Garde nationale «chargée d'assurer l'ordre et la sécurité dans la capitale du pays».

Il a également annoncé le recrutement de policiers et procureurs supplémentaires à Washington.

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 Etats américains, tandis que trois autres - la Californie, l'Oregon et la Pennsylvanie - ont mis en place des moratoires.

Trois Etats - l'Arizona, l'Ohio et le Tennessee - avaient suspendu les exécutions mais ont annoncé leur volonté de les remettre en place.