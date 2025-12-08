Trump annonce 12 milliards d'aide aux agriculteurs américains

Donald Trump a annoncé lundi un plan d'aide de douze milliards de dollars pour soutenir les agriculteurs américains, un électorat clé frappé de plein fouet par la guerre commerciale déclenchée par le président américain.

Le président Donald Trump s'adresse aux journalistes à bord d'Air Force One, alors qu'il quitte son domaine de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, pour se rendre à la base militaire d'Andrews, dimanche 30 novembre 2025 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous allons prendre une petite partie des centaines de milliards de dollars que nous recevons grâce aux droits de douane pour la donner à nos agriculteurs et leur offrir un soutien économique», a déclaré Donald Trump lors d'une table ronde à la Maison Blanche, avec à ses côtés le secrétaire au Trésor Scott Bessent et la ministre de l'Agriculture Brooke Rollins.

Nombre d'agriculteurs américains, base politique d'importance pour le milliardaire, ont été directement touchés par sa politique protectionniste avec la chute des achats chinois de soja américain, mesure de rétorsion décidée par Pékin face aux nouveaux droits de douane américains.

En renforçant la trésorerie des agriculteurs américains, le plan dévoilé lundi doit leur permettre d'"améliorer leur sécurité» financière en attendant notamment que les accords commerciaux «ouvrent de nouveaux marchés», selon la porte-parole adjointe de la Maison Blanche, Anna Kelly, dans une déclaration transmise à l'AFP.

L'essentiel du plan – 11 milliards sur 12 – va être déboursé en un seul versement aux agriculteurs qui mènent des cultures. Il doit aussi leur permettre de financer leurs semis pour l'année prochaine.

Soja

«Cela commence à prendre une bonne tournure», s'est félicité M. Trump, citant notamment «les quantités immenses de soja que la Chine achète», que le président américain a estimé à «40 milliards de dollars».

Pékin s'est en effet engagé cet automne à acquérir plusieurs millions de tonnes de soja américain, dans le cadre des négociations commerciales visant à atténuer les tensions économiques entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Une promesse que la Chine n'a jusqu'ici que partiellement tenue, selon les analystes, alors que Pékin pourrait se tourner vers l'Amérique du Sud.

Outre la Chine, Donald Trump a rappelé l'engagement du Japon de se fournir en matières agricoles, dont du riz et du soja, pour un total de huit milliards de dollars.

Le président américain avait annoncé à plusieurs reprises son intention de venir en aide au secteur agricole qui souffre particulièrement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, mais également de la concurrence accrue d'autres pays, Argentine et Brésil notamment pour les producteurs de soja.

La Chine a cette année fortement limité ses achats de produits agricoles américains en représailles des droits de douane imposés par Donald Trump sur les produits chinois et les restrictions d'exportations américaines vers la Chine sur les produits de haute technologie.

Les agriculteurs américains sont par ailleurs confrontés à une forte hausse des prix de leurs intrants combinée à une stagnation, ou une baisse, de ceux de leurs produits.

Une partie de la hausse des coûts s'explique également par les droits de douane imposés par Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche, notamment ceux visant les engrais, le bois de construction ou encore les véhicules et pièces de rechange.

L'aide dévoilée lundi pourra être demandée par les agriculteurs d'ici la fin de l'année pour un versement d'ici fin février, selon la ministre.