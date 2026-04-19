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Négociations avec l'Iran Trump annonce l'envoi lundi d'une délégation au Pakistan

ATS

19.4.2026 - 16:50

Donald Trump a annoncé dimanche qu'une délégation américaine serait au Pakistan lundi pour relancer les négociations avec l'Iran. Il a dans le même temps menacé de détruire les infrastructures de ce pays en cas d'échec des pourparlers.

Donald Trump brandit à nouveau la carotte et le bâton face à l'Iran.
Donald Trump brandit à nouveau la carotte et le bâton face à l'Iran.
sda

Keystone-SDA

19.04.2026, 16:50

Dans un message sur le réseau Truth Social, le président américain a également accusé Téhéran d'avoir violé le cessez-le-feu en lançant des attaques samedi dans le détroit d'Ormuz.

Il a écrit qu'il offrait à l'Iran un «deal raisonnable» et qu'en cas de refus de la part de Téhéran, «les Etats-Unis détruiront toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran. Fini de jouer les gentils!», a-t-il lancé.

Début avril, le locataire de la Maison Blanche avait menacé d'éradiquer «une civilisation entière» si Téhéran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz.

Dans son message dimanche, il a assuré que les centrales électriques et ponts en Iran «tomberont rapidement, ils tomberont facilement et, s'ils n'acceptent par le deal, ce sera un honneur pour moi de faire ce qui aurait dû être fait à l'Iran par d'autres présidents ces dernières 47 années».

Les précédents pourparlers à Islamabad avec une délégation américaine emmenée par le vice-président JD Vance – à un niveau sans précédent entre les deux pays depuis la Révolution islamique de 1979 – s'étaient conclus par un échec le 12 avril.

Face au maintien du blocus américain de ses ports, l'Iran a annoncé samedi en reprendre «le strict contrôle», revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime par laquelle transite en temps normal un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz.

Dans la capitale pakistanaise Islamabad, la sécurité a été visiblement renforcée dimanche, à l'approche de la reprise des pourparlers, a constaté l'AFP. Les autorités pakistanaises ont annoncé la fermeture de routes et des restrictions de circulation dans toute la ville, ainsi que dans la ville voisine Rawalpindi.

Des journalistes de l'AFP ont vu des gardes armés et des checkpoints près des hôtels les plus sécurisés d'Islamabad, notamment le Marriott et le Serena, où s'est tenue la dernière série de pourparlers.

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