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Moyen-Orient Trump annonce un blocus naval des États-Unis dans le détroit d’Ormuz

Basile Mermoud

12.4.2026

Donald Trump a ordonné dimanche un blocus naval américain du détroit d'Ormuz, en réponse au refus «intransigeant» de l'Iran de renoncer à ses ambitions nucléaires lors des pourparlers de paix à Islamabad.

Le président américain a déclaré sur sa plateforme Truth Social que Téhéran avait refusé de céder sur la question nucléaire.
Le président américain a déclaré sur sa plateforme Truth Social que Téhéran avait refusé de céder sur la question nucléaire.
AFP

Agence France-Presse

12.04.2026, 15:36

Tout en reconnaissant que les pourparlers au Pakistan s'étaient «bien» déroulés et que «la plupart des points avaient fait l'objet d'un accord», le président américain a déclaré sur sa plateforme Truth Social que Téhéran avait refusé de céder sur la question nucléaire.

Guerre en Iran. Échec total à Islamabad : Washington et Téhéran repartent sans accord

Guerre en IranÉchec total à Islamabad : Washington et Téhéran repartent sans accord

«À compter de maintenant, la marine américaine, la meilleure au monde, entamera le processus de BLOCUS de tous les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz», a t-il ajouté.

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