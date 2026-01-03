  1. Clients Privés
«Le tyran est parti» Trump annonce que Maduro a été «capturé et exfiltré» du Venezuela

ATS

3.1.2026 - 11:42

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que les forces américaines avaient capturé le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro après avoir lancé une «attaque de grande envergure» contre le pays sud-américain.

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que les forces américaines avaient capturé le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro (archives).
sda

Keystone-SDA

03.01.2026, 11:42

«Les Etats-Unis d'Amérique ont mené avec succès une attaque de grande envergure contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolas Maduro, qui, avec son épouse, a été capturé et exfiltré du pays», a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social.

Le numéro deux du Département d'Etat a de son côté déclaré qu'une «nouvelle ère» s'ouvrait pour le Venezuela. «Le tyran est parti. Il va désormais – enfin – répondre de ses crimes devant la justice», a écrit l'adjoint au secrétaire d'Etat Christopher Landau sur son compte X.

Donald Trump a précisé qu'il tiendrait une conférence de presse à 11h00 (17h00 suisses) dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

Venezuela. De fortes explosions entendues à Caracas

VenezuelaDe fortes explosions entendues à Caracas

