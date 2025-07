Le président américain Donald Trump a annoncé mardi être parvenu à un accord commercial avec son homologue philippin Ferdinand Marcos, qui entraînera l'application de droits de douane de 19% sur les produits issus de l'archipel entrant aux États-Unis.

Manille et Washington sont liés depuis 1951 par un traité de défense mutuelle (archives). ats

Keystone-SDA ATS

Il s'agit du troisième taux de droits de douane annoncé par M. Trump sur les produits philippins: il avait en effet commencé par un taux de 17% début avril, avec l'annonce de ses droits de douane dits «réciproques», avant de les porter à 20% dans un courrier envoyé au gouvernement philippin le 9 juillet.

Cet accord commercial survient alors que les relations entre les États-Unis et les Philippines, une ancienne colonie, notamment dans le domaine de la défense, sont de plus en plus étroites, sur fond de tensions avec la Chine.

L'année dernière, sous l'égide de l'ancien président Joe Biden, les États-Unis ont déployé des missiles à lanceur terrestre aux Philippines et envisagent d'y fabriquer des munitions.

Manille et Washington sont liés depuis 1951 par un traité de défense mutuelle, et effectuent régulièrement des exercices militaires conjoints en mer de Chine méridionale, dans des secteurs revendiqués par Pékin.

Les deux pays alliés ont renforcé leur coopération depuis l'arrivée au pouvoir de M. Marcos en 2022.