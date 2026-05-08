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Ukraine Trump annonce un cessez-le-feu de trois jours

ATS

8.5.2026 - 20:28

Donald Trump a annoncé vendredi un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie à partir de samedi. Moscou avait déjà décrété de son côté une trêve unilatérale avant les commémorations en Russie du 9-Mai.

Des flammes et de la fumée s'élèvent au-dessus du centre-ville à la suite d'une attaque de drones russe à Lviv, en Ukraine, mardi 24 mars 2026 (archives).
Des flammes et de la fumée s'élèvent au-dessus du centre-ville à la suite d'une attaque de drones russe à Lviv, en Ukraine, mardi 24 mars 2026 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.05.2026, 20:28

08.05.2026, 21:24

«Espérons que ce soit le début de la fin d'une guerre très longue, meurtrière et difficile», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, précisant que la trêve inclurait notamment «un échange de prisonniers de 1000 détenus de chaque pays».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé le cessez-le-feu de trois jours annoncé par Donald Trump, exigeant sa mise en oeuvre du 9 au 11 mai. Il a également confirmé que Kiev avait reçu le feu vert de Moscou pour un vaste échange de prisonniers.

Il a par ailleurs ordonné à l'armée ukrainienne de ne pas attaquer la parade du 9-Mai à Moscou, date de célébrations en Russie de la capitulation allemande en 1945, selon un décret publié sur le site internet de la présidence.

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