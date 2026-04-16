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Guerre au Moyen-Orient Trump annonce un cessez-le-feu entre Israël et le Liban

Basile Mermoud

16.4.2026

Donald Trump a annoncé jeudi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun étaient d'accord pour un cessez-le-feu de dix jours à partir de 21h00 GMT, sans mentionner le Hezbollah pro-iranien.

«Ils commenceront formellement un cessez-le-feu de dix jours à partir de 17h00» a annoncée le président états-unien sur Truth Social.
«Ils commenceront formellement un cessez-le-feu de dix jours à partir de 17h00» a annoncée le président états-unien sur Truth Social.
AFP

Agence France-Presse

16.04.2026, 18:05

«Je viens d'avoir d'excellentes conversations avec le très respecté président du Liban Joseph Aoun et le Premier ministre d'Israël Benjamin Netanyahu. Ces deux dirigeants se sont accordés sur le fait que, pour parvenir à la PAIX entre leurs deux pays, ils commenceront formellement un cessez-le-feu de dix jours à partir de 17h00», heure de Washington, soit 21h00 GMT, a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

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