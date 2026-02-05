Trump annonce un rassemblement «pour consacrer l'Amérique à Dieu»

Donald Trump a annoncé jeudi l'organisation le 17 mai à Washington d'un rassemblement de prière pour «consacrer à nouveau l'Amérique à Dieu».

On ne connaît pas de pratique religieuse assidue au milliardaire de 79 ans, père de cinq enfants nés de trois épouses différentes (photo d’archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Le 17 mai 2026, nous invitons les Américains de tout le pays à se rassembler sur notre National Mall pour prier et rendre grâce», a dit le président américain, qui participait à un petit-déjeuner de prière à Washington.

«Nous allons à nouveau consacrer l'Amérique à Dieu», a-t-il dit, reprenant l'expression du serment d'allégeance des Etats-Unis qui évoque «une nation sous Dieu», en anglais «one nation under God».

Le National Mall est une grande esplanade qui s'étend entre un mémorial consacré à l'ancien président Abraham Lincoln et le Capitole, au coeur de la capitale américaine.

Le président américain participait au «petit-déjeuner de prière national», un événement qui se tient chaque année en février et qui rassemble des parlementaires, des responsables religieux ainsi que des invités internationaux.

Besoin d'aide

Sautant d'un sujet à l'autre pendant un long discours, Donald Trump, soutenu par la droite chrétienne depuis sa première campagne en 2016, a assuré qu'il avait «plus fait pour la religion que n'importe quel autre président».

L'ancien promoteur immobilier a aussi lancé, devant une assemblée où se trouvaient des parlementaires de l'opposition: «Je ne sais pas comment quelqu'un de croyant peut voter démocrate.»

On ne connaît pas de pratique religieuse assidue au milliardaire de 79 ans, père de cinq enfants nés de trois épouses différentes. Le dirigeant républicain, qui se définit comme un «chrétien sans appartenance», a ironisé jeudi à propos de sa participation à ce petit-déjeuner: «Je n'ai pas le courage de refuser. Parfois j'en ai envie.»

«J'ai vraiment besoin de toute l'aide que je peux recevoir», a-t-il encore déclaré. Donald Trump avait dit récemment qu'il ne pensait pas aller au paradis. Il s'est dit jeudi plus optimiste sur ses chances de salut éternel. «Je pense vraiment que je devrais y arriver», a-t-il déclaré, tout en reconnaissant qu'il n'était «pas un candidat parfait».