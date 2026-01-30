  1. Clients Privés
«J'ai choisi quelqu'un de très bien» Trump annoncera vendredi son choix pour la Fed

ATS

30.1.2026 - 07:25

Donald Trump a dit jeudi qu'il annoncerait dès vendredi matin le nom de son candidat pour diriger la banque centrale américaine, la Réserve fédérale (Fed), une décision majeure attendue avec impatience par les marchés.

Le milliardaire de 79 ans a décidé d'accélérer les choses, puisqu'il avait quelques heures auparavant indiqué qu'il attendrait la semaine prochaine pour révéler son choix.
Keystone

Keystone-SDA

30.01.2026, 07:25

Le président américain a déclaré qu'il ferait connaître sa décision «demain matin», pendant un échange jeudi soir avec la presse à Washington, à l'occasion de la projection en avant-première d'un documentaire consacré à son épouse Melania Trump.

Il a seulement assuré avoir choisi «quelqu'un de très bien.»

Le milliardaire de 79 ans a donc décidé d'accélérer les choses, puisqu'il avait quelques heures auparavant indiqué qu'il attendrait la semaine prochaine pour révéler son choix.

«Ce sera une personne qui, je pense, fera du bon boulot», avait-t-il dit pendant un conseil des ministres, répétant que les taux d'intérêt étaient aujourd'hui «trop hauts, intolérablement trop hauts».

Il avait alors également indiqué qu'il ferait son annonce aux côtés de «Scott et Howard et tout le monde», en référence au ministre des Finances Scott Bessent et au ministre du Commerce, Howard Lutnick.

Le président américain affirme régulièrement depuis des semaines que son choix est fait et sur le point d'être révélé.

Le mandat de l'actuel patron de la Fed, Jerome Powell, prend fin en mai.

Donald Trump a laissé entendre le mois dernier qu'il envisageait de nommer son conseiller économique Kevin Hassett, avant de sembler rétropédaler, expliquant avoir besoin de son talent pour défendre ses politiques à la télévision.

Outre M. Hassett, les derniers candidats en lice sont, selon l'exécutif, un ancien et un actuel gouverneur de la Fed (respectivement Kevin Warsh et Christopher Waller), ainsi que Rick Rieder, directeur des investissements chez BlackRock, premier gestionnaire d'actifs au monde.

La Fed a décidé mercredi de laisser ses taux d'intérêt inchangés, après les avoir abaissés trois fois en autant de réunions, fin 2025.

Dans la foulée, lors de sa traditionnelle conférence de presse, Jerome Powell a dit «croire» que l'institution ne perdra pas son indépendance. «J'espère sincèrement que cela n'arrivera pas», a-t-il ajouté.

