Refus catégorique du Hamas Trump appelle le Hamas à une démilitarisation complète et immédiate

ATS

15.2.2026 - 17:53

Le président américain Donald Trump a appelé dimanche à une démilitarisation «complète et immédiate» du Hamas. Cela dans le cadre de la deuxième phase de son plan visant à mettre fin à la guerre à Gaza.

Israël et le mouvement islamiste palestinien s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, après deux ans de guerre (archives).
KEYSTONE
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.02.2026, 17:53

«Il est très important que le Hamas respecte son engagement en faveur d'une démilitarisation complète et immédiate», a déclaré le président sur son réseau Truth Social, ajoutant que les membres de son «Conseil de paix» allaient annoncer, lors d'une réunion le 19 février à Washington, allouer 5 milliards de dollars pour la reconstruction du territoire palestinien.

Les Etats-Unis avaient annoncé à la mi-janvier le passage à la deuxième phase du plan de Donald Trump visant à mettre fin définitivement à la guerre à Gaza.

En dépit du cessez-le-feu. Gaza : onze morts après des bombardements israéliens

En dépit du cessez-le-feu. Gaza : onze morts après des bombardements israéliens

Elle prévoit un retrait progressif israélien, le désarmement du Hamas et le déploiement d'une force internationale de stabilisation.

Refus catégorique du Hamas

L'armée israélienne contrôle toujours plus de la moitié du territoire tandis que le Hamas, au pouvoir depuis 2007, refuse catégoriquement de déposer les armes aux conditions posées par Israël.

Israël et le mouvement islamiste palestinien s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, après deux ans de guerre.

«Conseil de la paix»

Le «Conseil de la paix» dirigé par Donald Trump a été imaginé pour mettre fin à cette guerre mais sa charte lui assigne un objectif beaucoup plus large, celui de la résolution des conflits armés dans le monde.

Cet organe, inauguré au Forum économique mondial de Davos en janvier, a «un potentiel sans limite», a déclaré Donald Trump dimanche sur Truth Social.

Au moins 19 pays ont signé sa charte fondatrice. Par ailleurs, les Etats candidats à un siège permanent ont dû s'acquitter d'un ticket d'entrée d'un milliard de dollars.

Bande de Gaza. Israël rouvre partiellement le point de passage de Rafah

Bande de Gaza. Israël rouvre partiellement le point de passage de Rafah

Certains – dont la France – ont refusé d'y adhérer, et d'autres ont déclaré qu'ils ne pourraient l'envisager que si sa charte était modifiée.

Les 5 milliards promis par les membres du conseil seront officiellement annoncés le 19 février à Washington, l'organe s'engageant à fournir «des milliers de personnes pour la Force internationale de stabilisation (ISF) et la police locale afin d'assurer la sécurité et la paix des Gazaouis», selon le président américain.

«Le Conseil de paix s'avèrera être l'organisme international le plus important de l'histoire», a-t-il ajouté.

