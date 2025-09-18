  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Destruction interne Trump appelle le Royaume-Uni à stopper l'immigration

ATS

18.9.2025 - 18:46

Donald Trump a appelé jeudi le Royaume-Uni à lutter plus fermement contre l'immigration irrégulière. Quitte à «faire appel à l'armée», a-t-il lancé lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, à gauche, remet une invitation du roi Charles III au président Donald Trump à la Maison Blanche, jeudi 27 février 2025, à Washington (archives).
Le Premier ministre britannique Keir Starmer, à gauche, remet une invitation du roi Charles III au président Donald Trump à la Maison Blanche, jeudi 27 février 2025, à Washington (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.09.2025, 18:46

«Vous avez des gens qui arrivent et, comme je l'ai dit au Premier ministre, je les arrêterais, et peu importe s'il faut faire appel à l'armée. Ca n'a pas d'importance quels moyens vous utilisez», a affirmé le président américain qui a achevé jeudi une visite d'Etat au Royaume-Uni.

Il a lui même lancé aux Etats-Unis une vaste politique d'expulsions d'immigrés en situation irrégulière. L'immigration irrégulière «détruit les pays de l'intérieur», a affirmé le président américain depuis la résidence de campagne de M. Starmer à Chequers.

Keir Starmer a déclaré de son côté vouloir «intensifier» les expulsions de migrants arrivant par petits bateaux, dans le cadre de l'accord signé cet été avec la France.

Quelques heures plus tôt, un premier migrant – un ressortissant indien – avait été renvoyé en France dans le cadre d'un récent accord entre Londres et Paris. Une mesure saluée comme une «avancée importante» par M. Starmer.

«Nous devons maintenant intensifier le processus, ce qui a toujours été envisagé dans le cadre du programme, mais il est très important que nous ayons pu prouver qu'il fonctionne», a déclaré le chef du gouvernement lors de la conférence de presse.

Conclu en juillet lors de la visite d'Etat d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni et entré en vigueur début août, l'accord entre Paris et Londres prévoit le retour en France de migrants arrivés à bord de petits bateaux au Royaume-Uni, en échange de l'envoi outre-Manche de migrants se trouvant en France, sur le principe du «un pour un».

D'autres vols transportant des migrants vers la France sont prévus cette semaine et la prochaine, a indiqué jeudi le Home Office, en annonçant le premier renvoi. Dans l'autre sens, de premiers migrants autorisés à venir au Royaume-Uni arriveront «dans les prochains jours» depuis la France, selon la même source.

Les plus lus

A Lausanne, pro-Israéliens et pro-Palestiniens dans la rue
Drame en France : un bébé meurt de froid à l'hôpital, ses parents réclament justice
Scandale à France Culture : un «Je suis Charlie Kirk» tourne au fiasco
Les révélations explosives de la légende du tennis Björn Borg !
Trump déçu de Poutine, Starmer appelle à accentuer la pression