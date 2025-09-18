Donald Trump a appelé jeudi le Royaume-Uni à lutter plus fermement contre l'immigration irrégulière. Quitte à «faire appel à l'armée», a-t-il lancé lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, à gauche, remet une invitation du roi Charles III au président Donald Trump à la Maison Blanche, jeudi 27 février 2025, à Washington (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Vous avez des gens qui arrivent et, comme je l'ai dit au Premier ministre, je les arrêterais, et peu importe s'il faut faire appel à l'armée. Ca n'a pas d'importance quels moyens vous utilisez», a affirmé le président américain qui a achevé jeudi une visite d'Etat au Royaume-Uni.

Il a lui même lancé aux Etats-Unis une vaste politique d'expulsions d'immigrés en situation irrégulière. L'immigration irrégulière «détruit les pays de l'intérieur», a affirmé le président américain depuis la résidence de campagne de M. Starmer à Chequers.

Keir Starmer a déclaré de son côté vouloir «intensifier» les expulsions de migrants arrivant par petits bateaux, dans le cadre de l'accord signé cet été avec la France.

Quelques heures plus tôt, un premier migrant – un ressortissant indien – avait été renvoyé en France dans le cadre d'un récent accord entre Londres et Paris. Une mesure saluée comme une «avancée importante» par M. Starmer.

«Nous devons maintenant intensifier le processus, ce qui a toujours été envisagé dans le cadre du programme, mais il est très important que nous ayons pu prouver qu'il fonctionne», a déclaré le chef du gouvernement lors de la conférence de presse.

Conclu en juillet lors de la visite d'Etat d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni et entré en vigueur début août, l'accord entre Paris et Londres prévoit le retour en France de migrants arrivés à bord de petits bateaux au Royaume-Uni, en échange de l'envoi outre-Manche de migrants se trouvant en France, sur le principe du «un pour un».

D'autres vols transportant des migrants vers la France sont prévus cette semaine et la prochaine, a indiqué jeudi le Home Office, en annonçant le premier renvoi. Dans l'autre sens, de premiers migrants autorisés à venir au Royaume-Uni arriveront «dans les prochains jours» depuis la France, selon la même source.