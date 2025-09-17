  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Grande-Bretagne Trump arrive au château de Windsor au premier jour de sa visite

ATS

17.9.2025 - 13:34

Le président américain Donald Trump, accompagné de son épouse Melania, est arrivé mercredi au château de Windsor. Il doit être reçu par le roi Charles III et la reine Camilla, au premier jour complet de sa visite d'Etat au Royaume-Uni.

L'hélicoptère Marine One transportant Donald Trump s'est posé sur la pelouse du domaine royal.
L'hélicoptère Marine One transportant Donald Trump s'est posé sur la pelouse du domaine royal.
ATS

Keystone-SDA

17.09.2025, 13:34

17.09.2025, 13:40

L'hélicoptère Marine One transportant Donald Trump, seul président américain à effectuer une deuxième visite d'Etat au Royaume-Uni, s'est posé vers 12h15 (13h15 en Suisse) sur la pelouse du domaine royal, où une cérémonie militaire d'une envergure sans précédent est prévue en son honneur.

Le couple Trump a été accueilli à sa descente d'hélicoptère par le prince William et son épouse Catherine.

Les plus lus

Deuil transformé en vendetta - L'Amérique de Trump se déchire
Navalnaïa: «Deux labos confirment l’empoisonnement d'Alexeï Navalny»
Un avion de ligne s'approche beaucoup trop de l'Air Force One de Trump