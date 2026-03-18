Le président américain Donald Trump a assisté mercredi au retour des corps des six membres de l'équipage d'un avion américain de ravitaillement, morts dans l'accident de leur appareil jeudi dans l'ouest de l'Irak.

Le président américain Donald J. Trump se dirige vers l'hélicoptère Marine One sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, DC, aux États-Unis, le 18 mars 2026. Le président Trump se rend à Dover, dans le Delaware, pour assister à la cérémonie d'hommage à l'équipage d'un avion ravitailleur KC-135 de l'armée de l'air qui s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La presse a été tenue à l'écart du court cérémonial sur la base aérienne de Dover (Delaware, est des Etats-Unis) à la demande des familles, selon la Maison-Blanche. Cette dernière a diffusé quelques photographies sur le réseau social X.

Sur l'une d'elles, le président américain, tête nue, fait un salut militaire, tandis qu'un caisson de bois couvert du drapeau américain est transporté devant lui.

«Lever des fonds»

Le républicain de 79 ans avait été vivement critiqué au début du mois par ses opposants pour avoir arboré une casquette pendant un autre «transfert solennel», le nom donné par l'armée à ce rituel, pour six militaires américains tués au Koweït.

Les photojournalistes, qui avaient été autorisés à couvrir l'événement, avaient alors pris plusieurs clichés du président avec un couvre-chef blanc portant les lettres dorées «USA». Un modèle similaire de casquette est en vente sur le site de la Trump Organization pour 55 dollars.

La presse américaine a par la suite relaté qu'une photographie du président arborant sa casquette, prise pendant la cérémonie, avait été utilisée dans un courrier électronique adressé à des donateurs potentiels.

«Donald Trump utilise des soldats morts pour lever des fonds. C'est un homme profondément dérangé et répugnant», avait réagi sur X le service de presse du gouverneur de Californie Gavin Newsom, une figure du parti démocrate.

Les six militaires dont les corps ont été rapatriés mercredi ont péri la semaine dernière quand l'avion ravitailleur américain KC-135, dans lequel ils se trouvaient, s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak.

«La perte de l'appareil n'est pas due à des tirs ennemis ni à des tirs amis», avait indiqué l'armée américaine, ajoutant que «les circonstances de l'incident [faisaient] l'objet d'une enquête».