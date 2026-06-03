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«L'Otan a besoin de changements significatifs» Trump assistera au prochain sommet de l'Otan en Turquie, dit Rubio

ATS

3.6.2026 - 20:04

Le président américain Donald Trump participera au prochain sommet de l'Otan en Turquie en juillet, a déclaré mercredi son chef de la diplomatie Marco Rubio. Ce dernier a souligné que l'Alliance atlantique devait être profondément réformée.

Donald Trump ne décolère pas depuis que les Européens ont refusé de s'engager à ses côtés dans la guerre qu'il a lancée avec Israël contre l'Iran (image d'archives).
Donald Trump ne décolère pas depuis que les Européens ont refusé de s'engager à ses côtés dans la guerre qu'il a lancée avec Israël contre l'Iran (image d'archives).
ATS

Keystone-SDA

03.06.2026, 20:04

03.06.2026, 20:09

«Le président lui-même participera au prochain sommet de l'Otan. On est toujours dans l'Otan, mais l'Otan a besoin de changements significatifs», a-t-il déclaré devant une commission parlementaire.

Il a estimé que le prochain sommet, qui réunira les 32 pays membres début juillet dans la capitale turque Ankara, «est sans doute le plus important de l'histoire de l'organisation, car il y a certaines questions qui doivent être clarifiées et réglées».

Le président américain ne décolère pas depuis que les Européens ont refusé de s'engager à ses côtés dans la guerre qu'il a lancée avec Israël contre l'Iran.

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