  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Il «se réjouit» Trump assistera à la signature de la paix Thaïlande-Cambodge

ATS

14.10.2025 - 08:32

Le président américain Donald Trump sera présent lors de la signature d'un accord de paix prévu entre la Thaïlande et le Cambodge lors de la réunion de l'Asean en Malaisie. L'affirmation a été faite mardi le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad Hasan.

Le président américain Donald Trump sera présent lors de la signature d'un accord de paix prévu entre la Thaïlande et le Cambodge lors de la réunion de l'Asean en Malaisie. 
Le président américain Donald Trump sera présent lors de la signature d'un accord de paix prévu entre la Thaïlande et le Cambodge lors de la réunion de l'Asean en Malaisie. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.10.2025, 08:32

Donald Trump «se réjouit d'assister à la signature de l'accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge», a déclaré M. Hasan aux journalistes lors d'une conférence de presse à Kuala Lumpur où le bloc régional réunissant dix pays tiendra un 47e sommet du 26 au 28 octobre. La Malaisie en assure la présidence tournante.

Les deux voisins d'Asie du Sud-Est se sont affrontés durant cinq jours en juillet lors de combats menés par leurs troupes au sol, leur artillerie et aviation qui ont fait au moins 43 morts et provoqué l'évacuation de plus de 300'000 civils.

Le différend concerne le tracé de certaines parties de leur frontière et est ancien. Les combats de juillet avaient été déclenchés par les affirmations de la Thaïlande selon lesquelles le Cambodge avait posé des mines ayant blessé ses soldats.

Les deux voisins ont conclu un accord de cessez-le-feu le 29 juillet, à la suite d'une intervention de Donald Trump, qui réclame le prix Nobel de la paix pour son rôle dans la résolution de huit conflits, dont celui-ci. Les deux parties s'accusent depuis de violations de la trêve.

Négociations possibles

Le Premier ministre cambodgien Hun Manet avait annoncé en août soutenir la candidature de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix, louant sa «diplomatie visionnaire et innovante».

Son homologue thaïlandais Anutin Charnvirakul a déclaré la semaine dernière avoir reçu une lettre de Donald Trump, dans laquelle le dirigeant américain exprimait son souhait de voir les deux voisins en conflit résoudre leurs tensions.

La Thaïlande est prête à négocier avec le Cambodge, avait-il indiqué à condition qu'il retire ses armes lourdes des zones frontalières, démine ces territoires, sévisse davantage contre les réseaux d'escroqueries en ligne et déplace ses ressortissants hors des zones frontalières revendiquées par la Thaïlande.

Les plus lus

Karin Keller-Sutter frappée par le deuil
Espagne: mort dans son appartement depuis 15 ans!
«Je ne crains aucun homme»: la haute magistrate qui ose défier le président
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
«Que puis-je y faire ?» - Elon Musk fait frémir des écrivains français
Chicago: «Personne ne vient travailler. Ils ont peur»