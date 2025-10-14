Le président américain Donald Trump sera présent lors de la signature d'un accord de paix prévu entre la Thaïlande et le Cambodge lors de la réunion de l'Asean en Malaisie. L'affirmation a été faite mardi le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad Hasan.

Keystone-SDA ATS

Donald Trump «se réjouit d'assister à la signature de l'accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge», a déclaré M. Hasan aux journalistes lors d'une conférence de presse à Kuala Lumpur où le bloc régional réunissant dix pays tiendra un 47e sommet du 26 au 28 octobre. La Malaisie en assure la présidence tournante.

Les deux voisins d'Asie du Sud-Est se sont affrontés durant cinq jours en juillet lors de combats menés par leurs troupes au sol, leur artillerie et aviation qui ont fait au moins 43 morts et provoqué l'évacuation de plus de 300'000 civils.

Le différend concerne le tracé de certaines parties de leur frontière et est ancien. Les combats de juillet avaient été déclenchés par les affirmations de la Thaïlande selon lesquelles le Cambodge avait posé des mines ayant blessé ses soldats.

Les deux voisins ont conclu un accord de cessez-le-feu le 29 juillet, à la suite d'une intervention de Donald Trump, qui réclame le prix Nobel de la paix pour son rôle dans la résolution de huit conflits, dont celui-ci. Les deux parties s'accusent depuis de violations de la trêve.

Négociations possibles

Le Premier ministre cambodgien Hun Manet avait annoncé en août soutenir la candidature de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix, louant sa «diplomatie visionnaire et innovante».

Son homologue thaïlandais Anutin Charnvirakul a déclaré la semaine dernière avoir reçu une lettre de Donald Trump, dans laquelle le dirigeant américain exprimait son souhait de voir les deux voisins en conflit résoudre leurs tensions.

La Thaïlande est prête à négocier avec le Cambodge, avait-il indiqué à condition qu'il retire ses armes lourdes des zones frontalières, démine ces territoires, sévisse davantage contre les réseaux d'escroqueries en ligne et déplace ses ressortissants hors des zones frontalières revendiquées par la Thaïlande.