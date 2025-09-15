Donald Trump a assuré lundi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne frapperait plus le Qatar, après l'attaque inédite menée par Israël la semaine dernière à Doha contre des chefs du Hamas.

Donald Trump a déclaré lundi que le Premier ministre israélien ne frapperait plus le Qatar. ATS

Keystone-SDA ATS

«Il ne frappera pas au Qatar», a déclaré le président américain à des journalistes dans le Bureau ovale, après le refus de M. Netanyahu d'exclure de nouvelles frappes lors d'une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio à Jérusalem.