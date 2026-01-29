Trump assure que Poutine ne frappera pas Kiev pendant une semaine

Donald Trump a dit jeudi avoir demandé «personnellement» à Vladimir Poutine de cesser les frappes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes «pendant une semaine», assurant que le président russe «avait accepté de le faire».

«J'ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas faire feu sur Kiev et les autres villes pendant une semaine. Et il a accepté de le faire, et je dois vous dire, c'était très gentil», a déclaré Trump. Ats

Keystone-SDA ATS

«Nous remercions les Etats-Unis pour leurs efforts visant à mettre fin aux attaques contre le secteur énergétique en ce moment et nous espérons qu'ils seront en mesure d'y parvenir», a commenté par la suite le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son message quotidien sur les réseaux sociaux.

Le président américain a déclaré pendant un conseil des ministres à la Maison Blanche avoir fait cette demande en raison du froid «exceptionnel» en Ukraine. «J'ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas faire feu sur Kiev et les autres villes pendant une semaine. Et il a accepté de le faire, et je dois vous dire, c'était très gentil», a-t-il dit.

Les températures en Ukraine vont descendre dans les prochains jours jusqu'à -30°C, a averti jeudi l'agence météorologique, alors que le pays est confronté à des coupures d'électricité et de chauffage d'ampleur à cause des frappes russes.

Privés de chauffage

Jusqu'à la moitié de la capitale Kiev a été par moments privée de lumière et de chauffage, tandis que les grandes villes de Kharkiv (nord-est), Odessa (sud) et Dnipro (centre) ont aussi été touchées.

Au moins six personnes ont été tuées jeudi dans une série de frappes russes dans le sud et le centre de l'Ukraine, ont annoncé les autorités locales, alors que de nouveaux pourparlers diplomatiques entre Moscou, Kiev et Washington sont attendus dimanche.

Donald Trump a assuré jeudi que «beaucoup de progrès» avaient été faits jusqu'ici dans ces discussions, alors que la guerre déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie va bientôt entrer dans sa cinquième année.