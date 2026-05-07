Donald Trump a assuré jeudi que sa réunion avec «le très dynamique président du Brésil» Lula s'était «très bien passée», dans un message sur son réseau Truth Social.

Les relations diplomatiques entre Brasilia et les Etats-Unis ont été particulièrement houleuses, même si les deux dirigeants aux antipodes sur le plan idéologique admettent une certaine «alchimie» sur le plan personnel. AFP

Basile Mermoud

«Nous avons abordé de nombreux sujets, dont le commerce et plus particulièrement les droits de douane», a précisé le président américain, en annonçant que des discussions allaient se poursuivre entre représentants.