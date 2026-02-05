Trump attaque le système électoral avec une ardeur renouvelée !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Polémique Trump attaque le système électoral avec une ardeur renouvelée !

ATS

5.2.2026 - 07:42

Perquisition, procédures judiciaires, volonté de «nationaliser» les scrutins et complaintes répétées sur des élections «truquées»: le président américain Donald Trump cible la machine électorale américaine avec une ardeur renouvelée avant les législatives de l'automne, mal engagées pour son parti.

Donald Trump cible la machine électorale américaine avec une ardeur renouvelée avant les législatives de l'automne.
Donald Trump cible la machine électorale américaine avec une ardeur renouvelée avant les législatives de l'automne.
ats

Keystone-SDA

05.02.2026, 07:42

05.02.2026, 07:50

Dernière idée en date du président républicain: retirer l'organisation des élections aux Etats américains ou tout du moins à certains d'entre eux, pour la confier aux autorités fédérales. «Nous devrions prendre le contrôle du vote dans au moins une quinzaine d'endroits», a-t-il dit lundi au podcasteur conservateur et ancien directeur adjoint du FBI, Dan Bongino.

Le parti républicain pourrait perdre en novembre le contrôle du Congrès, à en croire les sondages défavorables pour Donald Trump ainsi qu'une série de cuisants revers lors d'élections locales. Le président américain a récidivé mardi en lançant: «Je ne sais pas pourquoi le gouvernement fédéral ne s'en occupe pas de toute façon».

Et mercredi, il a cité Detroit, Philadelphie et Atlanta, des grandes villes démocrates, assurant: «S'ils ne peuvent pas [compter les voix] honnêtement [...] alors il faut trouver une autre solution».

Etats-Unis. Trump a tenté «d'inverser les résultats de l'élection» de 2020

Etats-UnisTrump a tenté «d'inverser les résultats de l'élection» de 2020

«Il n'y a pas de débat»

«La constitution dit clairement que les Etats sont chargés de l'organisation des élections», y compris pour des scrutins d'envergure nationale comme les «midterms», rétorque Justin Levitt, professeur de droit à la Loyola Law School. «Il n'y a pas de débat».

Ce juriste ayant travaillé pour les administrations des présidents américains démocrates Barack Obama et Joe Biden explique à l'AFP que cette décentralisation est rendue nécessaire par l'immensité du pays, mais qu'elle est aussi conçue comme une «mesure anti-corruption», comme un outil de «séparation des pouvoirs».

Donald Trump, qui redoute d'être visé par une procédure de destitution par les démocrates en cas de débâcle pour le parti républicain en novembre, ne s'en tient pas là. Le républicain reste persuadé que l'élection présidentielle qu'il a perdue en 2020 a été manipulée contre lui, même si la régularité du scrutin a été confirmée par les tribunaux.

Il a pris le monde entier à témoin en lançant récemment à Davos (GR): «C'était une élection truquée. Tout le monde le sait», puis en menaçant: «Des gens seront bientôt poursuivis par la justice pour ce qu'ils ont fait».

«J'ai trouvé cela terrible». Trump vante son bilan lors d'une conférence de presse décousue

«J'ai trouvé cela terrible»Trump vante son bilan lors d'une conférence de presse décousue

«Jeter le doute»

Le milliardaire de 79 ans, qui repousse sans cesse les limites du pouvoir présidentiel, mobilise tous les leviers pour redresser les torts qu'il estime avoir subis. Le 28 janvier, la police fédérale, le FBI, a saisi des centaines de caisses de documents dans un centre électoral de la Géorgie, au coeur des accusations infondées de fraude.

La perquisition a été menée sous l'oeil de la directrice du renseignement Tulsi Gabbard, dont la présence, plus qu'inhabituelle, a fait bondir l'opposition démocrate. Elle a assuré que Donald Trump lui-même lui avait demandé de se rendre sur place.

Le ministère de la justice a par ailleurs saisi les tribunaux pour tenter de récupérer les registres électoraux dans une vingtaine d'Etats. Tout cela «fait partie d'une stratégie plus vaste pour, au minimum, jeter le doute sur les prochaines élections», commente pour l'AFP Rick Hasen, professeur de droit à l'université UCLA.

«Dans le pire des cas, cela signale que [Donald Trump] pourrait essayer d'utiliser le gouvernement fédéral pour s'ingérer réellement dans l'organisation des scrutins par les Etats en 2026», poursuit-il, appelant à la vigilance des organisations de défense des libertés publiques.

« Loser ». Trump s’en prend à un allié de son parti et reçoit une riposte inattendue

« Loser »Trump s’en prend à un allié de son parti et reçoit une riposte inattendue

ICE

L'une d'elles, la NAACP, qui s'est battue pour les droits civiques des Afro-Américains, a jugé mardi que «le gouvernement Trump essayait d'épuiser notre pays avec des farces pitoyables et anticonstitutionnelles dans l'espoir que nous nous lasserons et que nous nous avouerons vaincus».

«Donald Trump s'acharne à éprouver la résilience» du système électoral américain, juge pour sa part Justin Levitt. «Je ne pense pas qu'il va y arriver».

Dans un scénario plus extrême, certains opposants du président redoutent qu'il ne s'appuie sur les forces de l'ordre fédérales, voire l'armée, pour peser sur le scrutin à venir.

«Nous ferons encercler les bureaux de vote par ICE [ndlr: la police de l'immigration] en novembre» a lancé mardi Steve Bannon, l'un des grands idéologues du mouvement «MAGA».

Archive sur Donald Trump

Rétrospective : Trump et son année 2025

Rétrospective : Trump et son année 2025

Donald Trump a fait de 2025 une année d’initiatives, entre droits de douane et accords politiques. Retour sur les points clés.

10.12.2025

Les plus lus

Elle meurt de froid seule en montagne – Ses parents brisent le silence
Mathilde Gremaud «trahie» à quelques jours des JO !
Mathias Reynard a eu besoin d'une aide psychologique
Trump attaque le système électoral avec une ardeur renouvelée !
«Ma réaction n’était pas acceptable, je suis sincèrement désolé»
«Melania»: une plongée dans le néant à 75 millions de dollars