Donald Trump a ravivé samedi la dispute diplomatique avec l'Italie, martelant que la Première ministre Giorgia Meloni lui avait demandé «encore et encore» de prendre une photo avec lui lors du sommet du G7 quelques jours plus tôt.

«Elle se débrouille mal en Italie en matière de popularité, peut-être parce qu'elle a tourné le dos aux Etats-Unis d'Amérique, un pays qui aime et protège vraiment l'Italie», a ajouté- Donald Trump sur Truth Social. sda

Keystone-SDA ATS

«Meloni a demandé, encore et encore, une photo avec moi pendant la réunion du G7 en France», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, après avoir déjà provoqué la colère de Rome ces derniers jours.

Dans une interview téléphonique accordée à la chaîne télévisée italienne La7 plus tôt cette semaine, Donald Trump avait en effet affirmé que Giorgia Meloni l'avait «supplié» de prendre une photo avec lui.

La Première ministre italienne a diffusé vendredi sur X une vidéo dans laquelle elle s'est dite «consternée» par les déclarations «totalement inventées» de Donald Trump.

«Je ne comprends pas pourquoi le président des Etats-Unis se comporte ainsi envers ses propres alliés – ce n'est d'ailleurs pas la première fois», a-t-elle déclaré.

Mais le président américain a persisté samedi et a enfoncé le clou: «Elle se débrouille mal en Italie en matière de popularité, peut-être parce qu'elle a tourné le dos aux Etats-Unis d'Amérique, un pays qui aime et protège vraiment l'Italie», ajoute-t-il sur Truth Social.

Le président octogénaire fait ensuite référence explicitement à un manque de soutien selon lui de la Première ministre -mais aussi des autres Etats membres de l'Otan- dans la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

«Elle ne nous a même pas laissé utiliser les pistes d'atterrissages ou les tarmacs, un désagrément important», a-t-il poursuivi, à propos du refus fin mars de l'Italie d'autoriser des avions de combat américains engagés dans la guerre au Moyen-Orient à atterrir sur une base en Sicile.

«Non merci»

«Maintenant que les Etats-Unis ont vaincu l'Iran militairement, elle veut de nouveau être amis afin de voir sa +côte remonter+. Non merci!!!», conclut Donald Trump dans son message.

En avril, le président américain avait déjà critiqué Giorgia Meloni pour ce refus d'impliquer son pays dans la guerre en Iran, se disant «sous le choc» et déçu de son manque de «courage».

A la suite de l'interview donnée par Donald Trump, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annoncé annuler sa visite aux Etats-Unis, prévue les 21 et 22 juin, et a condamné des «propos graves et offensants».

Par conséquent, une conférence sur les liens d'affaires entre les Etats-Unis et l'Italie, qui devait avoir lieu lundi à Miami en présence du ministre italien et du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, a été annulée, a annoncé vendredi le département d'Etat américain.

Giorgia Meloni, élue en octobre 2022 à la tête d'un gouvernement de coalition ultraconservateur, était jusqu'alors l'une des plus proches alliées de Donald Trump sur le Vieux Continent, s'efforçant souvent de jouer un rôle de médiatrice entre les positions divergentes des États-Unis et de l'Europe.

A l'issue du sommet du G7 à Evian, mercredi, Giorgia Meloni avait évoqué un «climat très positif» et «aucune friction» entre Trump et les autres dirigeants mondiaux présents. Elle avait toutefois ajouté qu'avec le président américain, ils avaient tous deux «un caractère bien trempé».