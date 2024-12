Trump choisit une figure du mouvement QAnon pour diriger le FBI

Choisi par le président élu Donald Trump pour diriger le FBI, Kash Patel n'est pas étranger à la mouvance complotiste d'extrême droite QAnon, considérée par la police fédérale comme susceptible d'inciter à la violence.

Kash Patel, 44 ans, a déclaré par le passé que le mouvement conspirationniste, fondé sur l'idée selon laquelle Donald Trump mènerait une guerre secrète contre un réseau mondial de pédophiles adorateurs de Satan, avait «beaucoup de bons côtés».

La mouvance QAnon prétend également qu'il existerait une sorte d'Etat parallèle, le «Deep State», tirant les ficelles du monde au profit d'intérêts de groupes privés.

La police fédérale a enquêté brièvement il y des années pour tenter de savoir qui se cachait derrière QAnon.

Le FBI a aussi mis en garde à plusieurs reprises contre l'implication de cette mouvance dans des actions violentes, notamment l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole par des partisans de Donald Trump refusant de reconnaître la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020.

Christopher Wray, l'actuel directeur du FBI, a lui-même exprimé ses craintes concernant la capacité du groupe à semer le désordre.

Kash Patel, qui a occupé plusieurs postes de haut niveau sous le premier mandat de Donald Trump, dont un poste de responsabilité au sein du Pentagone, est érigé en héros par les adeptes de QAnon.

Un internaute très suivi au sein de la mouvance QAnon s'est d'ailleurs félicité sur X du choix du milliardaire républicain. «Kash Patel a ouvertement chanté les louanges de Q», dit un post. «Imaginez un directeur du FBI qui envisage QAnon sous un jour positif».

D'autres adeptes ont partagé des photos prises avec Kash Patel, qui a su gagner les faveurs de Donald Trump notamment grâce à ses livres pour enfants racontant l'histoire du «roi Donald».

Certains exemplaires de ces livres ont été signés d'un «WWG1WGA», abréviation du slogan de QAnon, qui signifie «Là où l'un d'entre nous va, nous allons tous».

Kash Patel a souvent participé à des shows sur le web faisant la promotion de QAnon. Dans une interview de 2022, Kash Patel s'est dit d'accord avec un hôte assurant que «Q», l'utilisateur anonyme dont les messages sur des forums en ligne ont donné naissance à cette théorie du complot, «avait eu raison sur beaucoup de choses».

M. Patel avait ajouté vouloir «intégrer» ce mystérieux utilisateur «dans nos campagnes de communication, parce que cette personne, quelle qu'elle soit, a su capturer l'essence de MAGA», le mouvement de Donald Trump ("rendre sa grandeur à l'Amérique").

Sur Truth Social, la plateforme de Donald Trump, Kash Patel s'était également affiché en photo, posant devant la lettre «Q» en proie aux flammes.

«Conspirationnisme et paranoïa»

En 2023, Kash Patel avait assuré à Steve Bannon, idéologue d'extrême droite que, s'il était amené à prendre la direction du FBI, les agences de police «s'en prendraient» aux journalistes et ainsi qu'aux responsables du gouvernement.

Après l'élection de 2020, il avait appelé un membre du ministère de la Justice pour s'enquérir d'allégations selon lesquelles des satellites italiens avaient altéré les votes, selon le témoignage du responsable en question devant le Congrès.

Alex Pfeiffer, porte-parole de l'équipe de transition de Donald Trump qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a rejeté ce qu'il a qualifié de «calomnies sur Kash Patel» dans un communiqué adressé à l'AFP, sans toutefois étayer cette affirmation. «Il va rétablir l'intégrité du FBI», a-t-il ajouté, en soulignant que Kash Patel avait travaillé au ministère de la Justice sous Barack Obama.

Pour Mike Rothschild, auteur de «The Storm is Upon Us» ("La tempête est sur nous"), un livre sur QAnon, le choix de Kash Patel montre «à quel point le conspirationnisme et la paranoïa ont consommé le parti républicain traditionnel».

Cette idée selon laquelle Trump combattrait «l'Etat profond» constitué entre autres de fonctionnaires non élus s'est muée en «doctrine au sein du parti Républicain», déclare l'auteur à l'AFP.

«Toutes les théories du complot sur le Covid, l'élection de 2020, la vaccination et les réseaux de trafiquants découlent de ce combat sans fin, et les adeptes de Q pensent que Kash Patel, en tant que directeur du FBI, va l'emporter», conclut Mike Rothschild.

