Ukraine Trump confirme qu'il recevra Zelensky vendredi à la Maison-Blanche

ATS

14.10.2025 - 04:10

Le président américain Donald Trump a confirmé lundi qu'il recevra son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi à la Maison-Blanche. Ce sera la troisième visite du président ukrainien chez son homologue américain depuis le retour au pouvoir du milliardaire.

Donald Trump a menacé dimanche de fournir des missiles de croisière Tomahawk à Kiev, si Moscou ne mettait pas fin à son invasion.
ATS

Keystone-SDA

14.10.2025, 04:10

14.10.2025, 06:05

Dans l'avion de retour du Proche-Orient, le président américain a déclaré en réponse à une journaliste qui lui demandait s'il allait recevoir M. Zelensky vendredi à la Maison-Blanche: «Je crois, oui».

Je rencontrerai le président Trump à Washington cette semaine», a déclaré plus tôt lundi le président ukrainien. «Nous avons besoin de discuter d'une série de mesures que je veux proposer au président», a-t-il ajouté, précisant qu'il aurait également «d'autres réunions» avec des responsables américains.

Il a notamment évoqué des rencontres aux Etats-Unis avec des représentants «d'entreprises militaires» et des élus du congrès. «Le sujet principal sera la défense antiaérienne, mais j'aurai également des rencontres avec des entreprises du secteur de l'énergie», a poursuivi Volodymyr Zelensky.

Ces derniers jours, l'Ukraine est visée par de nouvelles vagues de bombardements russes sur ses infrastructures énergétiques, qui menacent de priver de lumière et de chauffage de très nombreux Ukrainiens à l'approche de l'hiver.

Délégation en route

Une délégation de hauts responsables ukrainiens incluant la première ministre, Ioulia Svyrydenko, le chef de l'administration présidentielle, Andriï Iermak, et le secrétaire du conseil national de sécurité et de défense, Roustem Oumerov, sont déjà en route pour les Etats-Unis, a indiqué lundi soir M. Zelensky sur le réseau social X.

«Je suis reconnaissant au président Trump pour notre dialogue et son soutien», a-t-il ajouté dans ce message. Le dirigeant ukrainien a échangé deux fois en deux jours ce week-end avec Donald Trump par téléphone.

Lundi, lors de sa conférence de presse avec Kaja Kallas, M. Zelensky a précisé avoir discuté «en détail» lors de ces appels avec M. Trump «des capacités [de frappes] longue portée de l'Ukraine».

Le président américain a assuré dimanche qu'il pourrait menacer son homologue russe Vladimir Poutine de livrer à Kiev des missiles américains longue portée Tomahawk, si la Russie n'acceptait pas de mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Le 18 août, Donald Trump avait reçu Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, à la suite de sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska. La cordialité de cette rencontre avait contrasté avec la précédente, en février, quand le président américain et le vice-président JD Vance avaient cherché à humilier publiquement le dirigeant ukrainien.

