Etats-Unis-Chine Trump confirme qu'il rencontrera Xi bientôt en Corée du Sud

ATS

17.10.2025 - 15:58

Donald Trump a confirmé qu'il allait rencontrer le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud dans «deux semaines environ», en marge du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC) dans une interview à Fox News qui sera diffusée dimanche.

Donald Trump a annoncé qu'il allait rencontrer le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud dans "deux semaines environ" (archives).
Donald Trump a annoncé qu'il allait rencontrer le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud dans "deux semaines environ" (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 15:58

«Nous allons nous rencontrer dans deux semaines environ (...) en Corée du Sud, avec le président Xi», en marge de l'APEC, a-t-il dit, selon des extraits de l'interview accordée à l'émission Fox Sunday Morning Futures.

Le président américain doit arriver en Corée du Sud le 29 octobre pour une visite de deux jours, et le sommet se tiendra jusqu'au 1er novembre.

